Eğitime Devam

Malatya Belediyesi’nde, personele yönelik olarak düzenlenen eğitim seminerlerinin devam ettiği bildirildi.

Konuya ilişkin olarak Belediye’den yayınlanan basın bülteni şöyle:

“Malatya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, tarafından personel verimliğini artırmak amacıyla periyodik olarak düzenlenen Hizmet içi eğitim seminerleri devam ediyor.

Malatya Belediyesinin organize ettiği, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yerel Yönetimler Merkezi (TODAİE) nin de destek verdiği eğitim seminerinden Malatya Belediyesi çalışanları faydalanıyor. Malatya Belediyesi Eğitim Salonunda yapılan ve bir hafta sürecek olan eğitim seminerinin ilk günkü programına İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personellerinin yanı sıra Belediye Başkan Vekili Ertan Mumcu ile Başkan Yardımcısı Ahmet Ceyhan da katıldı.

Bir hafta sürecek olan Malatya Belediyesi hizmet içi eğitim seminerinde, ilk olarak TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aslı Akay ile İller Bankası Planlama Şube Müdürü Necla Kılınç tarafından sırasıyla Türkiyede Planlama ve Planlama Hiyerarşisi, İmar Planlama ve Uygulama, İmar Planlama ve İller Bankası İlişkileri, İmar Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konularında dersler verilecek.

Eğitim Seminerinde ayrıca İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Baş Kontrolörü Osman Can İnce, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğünden Ahmet Şahin ve Melihat Acıhan ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İdari Yargı Hakimlerinden Cafer Ergen tarafından da Belediye Mevzuatı ve İmara İlişkin Gelirler, İmar Planlama ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İmar Planları, Yapı, Arazi ve Arsa Düzenlemesi konularında dersler verilecek.”