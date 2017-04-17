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Malatya Haber -

“Eğitimleri Sık Sık Denetliyorum”

“Eğitimleri Sık Sık Denetliyorum”
  • 18.04.2017
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Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen beraberindekiler ile birlikte Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette özen ülkenin zor bir dönemden geçtiğini, bu zor günlerde, vatan hainleriyle, bu vatana kastedenlerle, ülkenin ekmeğini yediği halde ihanet edenlerle, 15 Temmuz darbe girişiminde bir olup vatandaşlarımızı şehit edenlerle korucular olarak mücadele ettiklerini dile getirdi.

Vali Toprak’ın 15 Temmuz sürecinde Malatya’da sergilediği duruştan ve son dönemlerde güvenlik korucuları ile ilgili yapmış olduğu çalışmalarından dolayı da teşekkürlerini iletti.

Vali Toprak da, eski adı ile köy korucuları şimdi adı ile güvenlik korucularının her zaman için devletin yanında ve hainlerin karşısında olduklarını, bundan sonrada olacaklarını bildiğini, Cumhurbaşkanının, hükümetin, bakanların ve onların temsilcisi olarak ilde kendilerinin de korucuların her zaman yanında olduğunu belirtti.

Hükümetin koruculara verdiği değerin ve önemin göstergesi olarak özlük hakları ve sosyal hakları gibi alanlarda büyük iyileştirmeler yaptığını, kendilerinin de bunları koruculara yansıttığını ifade eden Vali Toprak, Malatya’da göreve başlayan güvenlik korucularıyla her fırsatta beraber olduğunu ve iyi eğitim almaları amacıyla eğitimleri esnasında sık sık kendilerini denetlediğini söyledi.

Ziyaretleri için Başkan Sözen ve beraberindekilere teşekkür eden Vali Toprak, tüm güvenlik korucularına başarılar dilerken, aileleri ile birlikte huzur ve sağlık içerisinde yaşamaları temennisinde bulunarak şehit korucuları da rahmetle anarak ailelerine başsağlığı dileğinde bulup en küçük sıkıntılarında dai kapılarının kendilerine açık olduğunu ifade etti.

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