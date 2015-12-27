Eğlence Yerinde Silah Sesleri

Cezmi Kartay Caddesi’ndeki bir birahanenin içerisinde tabancayla ateş açan şahıs ve yanındaki arkadaşları aranıyor.

Olay, Pazar gece saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Cezmi Kartay Caddesi’ndeki bir pasajda bulunan birahanede, 3-4 kişilik grupta bulunanlardan biri, belirlenemeyen bir nedenle tabancasını çekerek rastgele ateş etti. Adının Ş.D. olduğu bildirilen silahlı şahıs ile yanındakiler olaydan sonra kaçarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olaya polis ekipleri el koyarak, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.