Eğlence Yerinde Silah Sesleri
Cezmi Kartay Caddesi’ndeki bir birahanenin içerisinde tabancayla ateş açan şahıs ve yanındaki arkadaşları aranıyor.
Olay, Pazar gece saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Cezmi Kartay Caddesi’ndeki bir pasajda bulunan birahanede, 3-4 kişilik grupta bulunanlardan biri, belirlenemeyen bir nedenle tabancasını çekerek rastgele ateş etti. Adının Ş.D. olduğu bildirilen silahlı şahıs ile yanındakiler olaydan sonra kaçarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olaya polis ekipleri el koyarak, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."