Ehliyetsiz Sürücü Öldürdü!

Malatya’da kiralık otomobil ile trafiğe çıkan 17 yaşındaki bir genç, çarptığı 13 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya merkez Hasanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir akrabası tarafından kiralanan 44 FK 414 plakalı otomobili alan 17 yaşındaki U.Ö. adlı genç, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yolda geçmekte olan 13 yaşındaki Gülhan Elvan Kartal’a çarptı.

Kazada ağır yaralanan kız çocuğu, Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi altında iken hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Bu arada Sivas yolundaki kazada da 2 kişi yaralandı. Kaza Malatya-Sivas karayolu 2. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 44 KA 653 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan 6 kişiden Mustafa Kuş ve Ferman Yabaş adlı kişiler ağır yaralandı. Yaralılar, kaza yerine giden ambulansla Devlet Hastanesi Beydağı kampusüne kaldırıldı.

Çöşnükte ise 33 yaşındaki A.A. ve 45 yaşındaki Y.S. yönetiminde bulunan araçlar çarpıştı. Kazada 24 yaşındaki R.S., 45 yaşındaki D.S. adlı kadınlar ile M.A. ve R.S. adlı kızlar yaralandılar.