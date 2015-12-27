Ekim Beklentisi..

Show TV’de düzenlenen “Korolar Çarpışıyor” isimli programında birinci olan Malatya’ya vaat edilen okul yapımı konusunda bugüne kadar bir gelişme olmazken, okulun ekim ayında yapılmasının beklendiği bildirildi.

Show TV’de yayınlanan “Korolar Çarpışıyor” adlı yarışmasının finalinde sanatçı Rojin’in çalıştırdığı Mardin Korosu ile mücadele eden sanatçı Kutsi’nin yönetimindeki Malatya Korosu, büyük farkla yarışı kazanarak okul yaptırma ödülünü kazanmıştı.

SMS ile yarışmanın birincisi belirlenirken, sanatçı Kutsi’nin koordinatörlüğündeki Malatya Korosu’nun birincilik sonrasında beklediği okul yapımı konusunda bugüne kadar bir gelişme olmadı.

Konuyla ilgili olarak edinilen bilgiye göre, Show TV’nin “Korolar Çarpışıyor” adlı yarışmasını organize eden şirket, okul parasını 4 ay sonra vereceğini bildirdi.

23 Haziran 2009 tarihinde sözü edilen yarışmanın finali gerçekleştirilip Malatya birinci olurken, okulun yapımına ekim ayında başlanılmasının beklendiği kaydedildi.