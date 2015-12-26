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Malatya Haber -

“Ekmeğini Yedik, Suyunu İçtik”

“Ekmeğini Yedik, Suyunu İçtik”
  • 26.12.2015
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Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili olarak, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı ile görüşüp, ifade veren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Darende’deki  Somuncubaba Türbesi’ni ziyaret etti.
Önceki yıllarda Darende İlahiyat Fakültesi’nde görev yapan BBP Genel Başkanı Destici, “Darende de kısa bir süre görev yaptım. Darende’nin önemini biliyorum. Darende’nin ekmeğini yedik, suyunu içtik. Darende gerçekten ülkemizin en müstesna beldelerden bir tanesi. Yani hem manevi yönden, hem coğrafi yönden burada yaşayan insanların devletine milletine bağlılığı, kardeşlik ruhu her şeyden önemlisi Somuncubaba var burada” dedi.
 
BBP Genel Başkanı Destici’ye , merhum Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, BBP Darende İlçe Başkanı Ali Gök, Ayvalı Belediye Başkanı Hamit Demir ve partililer eşlik etti. Destici, Somuncubaba Türbesi’nde bir süre dua ettikten sonra külliye hakkında bilgi aldı. 

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