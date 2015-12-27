Ekonomi Küçüldü..
Türk ekonomisi 8 yıldan sonra yıllık bazda ilk kez küçüldü. TÜİK verilerine göre; 2009 yılında ekonomi yüzde 4.7 daraldı. Batma noktasındaki Yunanistan’ın küçülme oranı ise 2,2 olmuştu
İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 2009 yılında yüzde 4,7 daraldığını açıkladı. Ekonomi, geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 6 büyüme gösterdi.
TÜİK, üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 2009 dördüncü çeyrek ve yıllık geçici sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH tahmininde, 2009 yılı dördüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla GSYH, yüzde 8lik artışla 251 milyar 821 milyon lira oldu. Sabit fiyatlarla ise bu dönemde ekonomi yüzde 6lık büyümeyle 25 milyar 699 milyon lira olarak belirlendi.
Bu arada, 2009 yılı GSYH değeri cari fiyatlarla yüzde 0,4lük artışla 953 milyar 974 milyon lira, sabit fiyatlarla yüzde 4,7lik azalışla 97 milyar 88 milyon lira oldu.
DAHA KÖTÜSÜ BEKLENİYORDU
Türkiye ekonomisinde son çeyrekte yüzde 4 civarında beklenen büyümenin yüzde 6 olarak gerçekleşmesi, yıllık küçülme oranını da beklentilerin altına çekti. Uzmanların yüzde 5-5.5 arasında değişen küçülme beklentilerinin aksine, 2009’daki daralma yüzde 4.7’de kaldı.
Orta vadeli programda da Türkiye’nin 2009 yılında yüzde 6,0 küçüleceği tahmin edilmişti.
KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR 8 BİN 590 DOLAR OLDU
2009 yılında kişi başına GSYH, cari fiyatlarla 13 bin 269 lira, dolar cinsinden 8 bin 590 dolar olarak hesaplandı.
Orta vadeli programda Türkiyenin 2009 yılında yüzde 6,0 küçüleceği tahmin edilmişti.
YÜZDE 4.7LİK KÜÇÜLME İNANDIRICI BULUNMADI
Ekonomistler Platformu Başkanı Oğuz Demir, 2009 yılı için yüzde 4.7lik küçülmenin inandırıcı olmadığını ifade etti. Demir, TÜİK tarafından açıklanan verilerin bir süre sonra revize edileceğine işaret ederek, revize sonucunda ekonomideki küçülmenin 2009da yüzde 5in üzerine çıkacağını vurguladı.
Ekonomistler Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Demir, açıklanan GSYH verilerini ANKAya değerlendirdi. Demir, Orta Vadeli Programda(OVP) hükümetin daralmayı yüzde 6 olarak beklediğini hatırlatarak, açıklanan rakamın daralmanın daha az olduğunu gösterdiğini ifade etti. Açıklanan rakamları inandırıcı bulmadığını vurgulayan Demir, TÜİK tarafından yakın zamanda rakamların revize edileceğini söyledi. Demir, Son dönemde bu yeni bir moda oldu. Önce rakamlar açıklanıyor, bir süre sonra da revize ediliyor. Bu revizyonla birlikte küçülmenin en az yüzde 5in üzerine çıkacağını düşünüyorum diye konuştu.
Türkiyenin resesyondan çıktığını kaydeden Demir, Bundan sonra bu tip iyi gelen rakamlarla olayı çok iyiye gidiyormuş gibi düşünmek çok doğru değil. Bundan sonra temkinli hareket etmekte fayda dedi.
İHRACATÇILARIN PROBLEMLERİYLE İLGİLENMEK LAZIM
Özellikle ihracatçıların yaşadıkları problemlerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Demir, şöyle devam etti:
Son çeyrekte ihracat rakamları arttı. İhracat Türkiyede büyüme için lokomotif ve en önemli kalemlerden biri. Biraz ihracatçıların problemleriyle ilgilenmek lazım. Kur ve kur dışındaki maliyetler ihracatçıları zora sokuyor. Büyümeyi biraz bu açından ele almakta fayda var diye düşünüyorum. Son rakamlar şunu göstermiştir; ihracat Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundadır.