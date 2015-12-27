Ekonomi Küçüldü..

Türk ekonomisi 8 yıldan sonra yıllık bazda ilk kez küçüldü. TÜİK verilerine göre; 2009 yılında ekonomi yüzde 4.7 daraldı. Batma noktasındaki Yunanistan’ın küçülme oranı ise 2,2 olmuştu

İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 2009 yılında yüzde 4,7 daraldığını açıkladı. Ekonomi, geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 6 büyüme gösterdi.

TÜİK, üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 2009 dördüncü çeyrek ve yıllık geçici sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH tahmininde, 2009 yılı dördüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla GSYH, yüzde 8lik artışla 251 milyar 821 milyon lira oldu. Sabit fiyatlarla ise bu dönemde ekonomi yüzde 6lık büyümeyle 25 milyar 699 milyon lira olarak belirlendi.

Bu arada, 2009 yılı GSYH değeri cari fiyatlarla yüzde 0,4lük artışla 953 milyar 974 milyon lira, sabit fiyatlarla yüzde 4,7lik azalışla 97 milyar 88 milyon lira oldu.

DAHA KÖTÜSÜ BEKLENİYORDU

Türkiye ekonomisinde son çeyrekte yüzde 4 civarında beklenen büyümenin yüzde 6 olarak gerçekleşmesi, yıllık küçülme oranını da beklentilerin altına çekti. Uzmanların yüzde 5-5.5 arasında değişen küçülme beklentilerinin aksine, 2009’daki daralma yüzde 4.7’de kaldı.

Orta vadeli programda da Türkiye’nin 2009 yılında yüzde 6,0 küçüleceği tahmin edilmişti.

KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR 8 BİN 590 DOLAR OLDU

2009 yılında kişi başına GSYH, cari fiyatlarla 13 bin 269 lira, dolar cinsinden 8 bin 590 dolar olarak hesaplandı.

Orta vadeli programda Türkiyenin 2009 yılında yüzde 6,0 küçüleceği tahmin edilmişti.

YÜZDE 4.7LİK KÜÇÜLME İNANDIRICI BULUNMADI

Ekonomistler Platformu Başkanı Oğuz Demir, 2009 yılı için yüzde 4.7lik küçülmenin inandırıcı olmadığını ifade etti. Demir, TÜİK tarafından açıklanan verilerin bir süre sonra revize edileceğine işaret ederek, revize sonucunda ekonomideki küçülmenin 2009da yüzde 5in üzerine çıkacağını vurguladı.

Ekonomistler Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Demir, açıklanan GSYH verilerini ANKAya değerlendirdi. Demir, Orta Vadeli Programda(OVP) hükümetin daralmayı yüzde 6 olarak beklediğini hatırlatarak, açıklanan rakamın daralmanın daha az olduğunu gösterdiğini ifade etti. Açıklanan rakamları inandırıcı bulmadığını vurgulayan Demir, TÜİK tarafından yakın zamanda rakamların revize edileceğini söyledi. Demir, Son dönemde bu yeni bir moda oldu. Önce rakamlar açıklanıyor, bir süre sonra da revize ediliyor. Bu revizyonla birlikte küçülmenin en az yüzde 5in üzerine çıkacağını düşünüyorum diye konuştu.

Türkiyenin resesyondan çıktığını kaydeden Demir, Bundan sonra bu tip iyi gelen rakamlarla olayı çok iyiye gidiyormuş gibi düşünmek çok doğru değil. Bundan sonra temkinli hareket etmekte fayda dedi.

İHRACATÇILARIN PROBLEMLERİYLE İLGİLENMEK LAZIM

Özellikle ihracatçıların yaşadıkları problemlerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

Son çeyrekte ihracat rakamları arttı. İhracat Türkiyede büyüme için lokomotif ve en önemli kalemlerden biri. Biraz ihracatçıların problemleriyle ilgilenmek lazım. Kur ve kur dışındaki maliyetler ihracatçıları zora sokuyor. Büyümeyi biraz bu açından ele almakta fayda var diye düşünüyorum. Son rakamlar şunu göstermiştir; ihracat Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundadır.