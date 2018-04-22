“Ekonomi Seçimlerden Etkilenmez, İşinize Bakın”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Daha önce seçim yapılsın diyenler bakıyoruz ki, ipe un seriyorlar. Bu nereden çıktı, baskın seçim, acele seçim, bilmem ne seçim. Cumhurbaşkanımız her zaman seçimlerin zamanında yapılmasından yanaydı. Ama bir kere seçim lafı telaffuz edildiğinde artık bu işin hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şırnak’taki programı kapsamında Silopi’de bir otelde işadamlarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Bakan Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’nin borçlarını ödeyemeyeceğini ve iflasın eşiğine geldiğini söyleyenlerin hükümetin aldığı tedbirler sonucu hezimete uğradığını kaydetti.

2017 yılında yakalanan 7.4 oranındaki büyüme rakamının ekonomiye yansımadığı eleştirilerine karşılık olarak Bakan Tüfenkci, “Gelip ihracat rakamlarına, şu çevre yoluna, Türkiye’nin sağlıkta ulaştığı noktalara bakmaları, sanayi çalışmalarını yerinde görmeleri lazım. Bu yatırımların her şekliyle birilerine fayda sağladığını görmeleri lazım ama tabii bazıları görmek istemedikleri için anladıkları halde işlerine gelmediği için yalanları ardı ardına sıralayarak siyaset yaptıklarını zannettiler. Ama onlar ne yapmak isterlerse istesin, biz yolumuza devam edeceğiz” dedi

BÖLGEDE GELECEĞE DAİR UMUT OLUŞTU

Tüfenkci, hizmet etmeye ve Türkiye’yi büyütmeye devam edeceklerini vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz bir adım attık. Dedik ki bu bölgedeki güvenliği, huzuru, barışı sağladığımızda, yaylaları, seraları, milletimizin hizmetine ve istifadesine sunacağız. İl genelinde terörün ciddi manada azalmasıyla beraber, yaylalarımızı mart ayı itibari ile kullanıma açtık. Bu adımımız hem bu bölgede hem ülke genelinde hem de tarım ve hayvancılıkta katkı sağlayacak. Özellikle terörün bitmesiyle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde Türkiye 7.4 büyümesini yakaladı dedik ya, işte bu büyümeden nasibini Şırnak da Hakkari de Mardin de alıyor. Altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla gerçekten bölgede geleceğe dair bir umut buradaki yaşam standardının yükseleceğine dair bir beklenti oluştu. Arkadaşlarımız da bu anlamıyla bu beklentiyi karşılama anlamıyla da gece gündüz çalışacaklar.”

OYUNLARI BOŞA ÇIKARMIŞ OLACAĞIZ

Bakan Tüfenkci, önlerinde 24 Haziran’da bir seçim olduğunu, bugüne kadar seçim popülizmini yapmadıklarını dile getirerek, seçimler olsa da olmasa da ekonomiyi, maliye politikasını sağlam tutma adına asla tavizler vermediklerini, hesapsız kitapsız işler yapmadıklarını belirtti.

Türkiye’nin önümüzdeki seçimleri sağlıklı ve başarı ile gerçekleştirerek yoluna devam edeceğini vurgulayan Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

“Şimdi uluslararası camiadan da özellikle bazıları Türkiye’deki seçimleri dillerine dolamaya başladılar. Daha önce seçim yapılsın diyenler bakıyoruz ki, ipe un seriyorlar. Bu nereden çıktı, baskın seçim, acele seçim, bilmem ne seçim. Cumhurbaşkanımız her zaman seçimlerin zamanında yapılmasından yanaydı. Ama bir kere seçim lafı telaffuz edildiğinde artık bu işin hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçen bir Türkiye daha hızlı karar alan, aldığı kararları uygulayan ve en önemlisi de şu anda ekonomimiz üzerinde ve Türkiye üzerinden oynanmaya çalışılan bu oyunları veya operasyonları önlemiş boşa çıkarmış olacak. Bürokrasimiz hızlanacak ve gerçek anlamda hizmetkar devlet anlayışına geçmiş olacağız. Şimdiye kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zorlama ile bunu uygularken şimdi gerçekten devlet olarak da kurumsal anlamda da bu noktaya gelmiş olacağız Allah’ın izniyle. Ekonomi bizde, bu seçimlerden etkilenmez. Sizler işinize bakın, yatırımlarınıza ticaretinize de devam edin, sizler kazanın, ülkemiz kazansın.”

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ KONUŞACAĞIZ

Merkezi Irak hükümeti ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından Türk mallarına konulmaya çalışılan engeller konusunda mayıs ayı içerisinde toplantı yapılacağını aktaran Bakan Tüfenkci, “Özellikle bu çifte vergilendirme neredeyse bir haraca dönüştü. Çok çeşitli mallara adı konulmamış vergi adı altında kamyoncularımızdan, iş adamlarımızdan kafalarına göre ücretler almaya başladılar. Bu ne uluslararası ticarete ne de komşuluk hukukuna sığar. Dolayısıyla bizler de bunların giderilmesi noktasında gerekli girişimlerde bulunduk. Israrlı bir şekilde takip ediyoruz ve takip etmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, daha sonra Silopi’de esnafları ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Şırnak, iha