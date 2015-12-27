Ekonomide Rekor Büyüme

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 4’üncü çeyrek gayri safi yurtiçi büyümesinin yüzde 9.2 olduğunu açıkladı. Türkiye’nin 2010’daki büyümesi ise yüzde 8.9 oldu.

Bu verilerle, 2010’da gayri safi yurtiçi hasıla cari fiyalarla 1 trilyon 105 milyar 101 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Piyasa’daki beklentiler dördüncü çeyrekte büyümenin yüzde 7 ile yüzde 8 arasında olması yönündeydi.

CNBC tarafından gerçekleştirilen ankette, banka ve aracı kurumların dördüncü çeyrek beklentilerinin ortalaması yüzde 7.2, 2010 yılı geneli için ise 8.5 olmuştu.

BABACAN ‘8’İ AŞACAK’ DEMİŞTİ

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise büyümenin yüzde 8’i aşacağı öngörüsünde bulunmuştu.

‘OLDUKÇA GÜÇLÜ BİR RAKAM’

Royal Bank of Scotland’ın gelişmekte olan ülkelerden sorumlu analistlerinden Timothy Ash, yüzde 8.9’luk büyümenin oldukça güçlü bir rakam olduğunu, Türkiye’nin Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkelerinde başı çektiğini belirtti.

DÜNYADA 3. AVRUPA’DA 1.

Türkiye ekonomisinde 2010 yılının dördüncü çeyrekteki yüzde 9,2lik büyümeyle dünyada en hızlı büyüyen üçüncü ülke oldu. Singapur ve Çinin ardından dünya üçüncülüğüne oturan Türkiye Avrupanın ise lideri.

KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR 10 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Beklentilerin üzerinde gelen bu büyümeyle Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 1.1 trilyon liraya ulaştı. Kişi başı milli gelir ise krizin ardından yeniden 10 bin doların üzerine çıktı ve 10079 dolara ulaştı.