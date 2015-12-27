“Ekonomik Büyüme Olacak”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, teşvik yasasının uzatılacak olmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, “İş dünyası olarak Sayın Başbakanımıza bu konuda teşekkür ederken, yasanın uzatılması ile tekrar ekonomik büyümenin yakalanacağını söyleyebiliriz” dedi.

Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın Mardin’de yaptığı açıklamada, teşvik yasasının uzatılacak olmasını dile getirmesini değerlendiren MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, “Sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi teşviği Malatya gibi gelişmekte olan illere ciddi katkı sundu. Kayıtlı istihdamın artışında yararı oldu. Bir yıl öncesinde 5084 ile ilgili çalışmalarımızı oda olarak başlatmıştık. Son olarak sayın Başbakan’a dosyamızı sunmuştuk. Sayın bakanlara bu konuda çalışma yapmalarını ifade etmişlerdi. Köşe yazarları kendi köşelerine yansıtıp Anadolu’nun sesi dediler. 31 Aralık 2012’de teşvik yasası sona erince 1,5 aylık sürede işten çıkarmalar söz konusu oldu. Sayın Başbakanımızın verdiği müjdeli haber bizleri sevindirdi. Kısa zamanda yasal çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. 49 ilden 60 ile çıkarılması da haksızlığı ortadan kaldıracaktır. 4.bölge 4 yıl , 5.bölge 5 yıl, 6.bölge 6 yıl sigorta destek priminden yararlanmış olacak. Organizedeki işletmeler için süre 5 yıl olacak” şeklinde konuştu.

Erkoç, “Bu sürece gelinmesinde siyasilerimiz de ciddi gayretler sarf ettiler. Süreç ve yapılan çalışmalar bugün neticesini verdi gibi gözüküyor. Tekrar ekonomik büyümeyi yakalarız diye düşünüyorum. Tekrar iş dünyası adına Başbakanımıza teşekkür ediyorum” dedi.