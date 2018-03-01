“Ekonomiye Katkı Sunacak”

Vali Ali Kaban başkanlığında, Malatya’nın doğal ürünleri ve yemek kültürü zenginliğine sahip çıkılarak tanıtımının yapılması amacıyla toplantı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı yetkilileri, Akçadağ, Arapgir, Battalgazi, Yeşilyurt, Pütürge ilçe Belediye Başkanları, Bilim Sanayi Teknoloji Müdürü, İl Kültür ve Turizm Müdürü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü, TSO, Ticaret Borsası ve Malatya Lokantacılar Odası temsilcileri ile diğer yetkili ve uzmanların katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Kaban, “Coğrafi İşaretin ekonomize olma, ekonomik değer oluşturma anlamına geldiğini belirterek, ilimizin Coğrafi İşaret alabileceği ürünlerin zenginliğine değinerek, bu ürünlerin tescil edilmesi halinde hem ürünlerin hem ilimizin tanıtımına, hem de ekonomiye katkı sunulacaktır.” dedi.

Valilik tarafından toplantı ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere de yer verildi; “Geçtiğimiz günlerde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından “Coğrafi İşaret Çalıştayı” düzenlenmiş Çalıştay sonrası Arapgir Mor Reyhanı ile Yeşilyurt Dalbastı Kirazı’na Coğrafi tescil belgesi verilmişti.

Toplantıda; Battalgazi, Yeşilyurt, Arapgir, Pütürge ilçelerimizin ürünlerinden (Kareli Çarşaftan Tiritli Dolma Köfteye, Tarhana Çorbasından, Dut Pestiline, Susuz Kavundan, Banazı Karası Üzümüne) oluşan 20’den fazla tescil edilecek ürünler için Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Pütürge, Belediye Başkanlıkları, Mayatya TSO, Malatya Ticaret Borsası ve Malatya Lokantacılar Odası girişimde bulunacak.”

(Bülten)