“Ekonomiye Kazandırılacak”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1-7 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde başlatılan “Temiz Çevrem” kampanyasına Battalgazi Belediyesi tarafından destek verildi. Bu kapsamda, Zafer Mahallesi İhram Sokak ve bir kısmı Çöşnük Mahallesi bölgesinde kalan alanda temizlik uygulaması yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1-7 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde başlatılan “Temiz Çevrem” kampanyasına destek veren Battalgazi Belediyesi, vatandaşlarda temiz çevre bilincinin oluşturulması, geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturma adına cadde yıkama, sitelere geri dönüşüm kutuları bırakarak, vatandaşların temizliğe ilgisini çekti. Etkinliğe, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yöneticileri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Battalgazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Proje Birimi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Kişinin temizliği, kurumun temizliğine bakar. Kişinin, kurumun temizliği varsa o düzgün gider. O temizlik yoksa, arşiv mevzuatla ilgili, uygulamalarla ilgili düzgün gitmiş o doğru değildir. Çünkü gömleği yanlış iliklersen yukarı doğru çıkması da mümkün değildir. Temizlik temizlemekle olmuyor. Temizlik temizliği korumakla, temizliği muhafaza etmekle mümkündür. Bu anlamda da Battalgazi Belediyesi Çevre Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan bu temizlik kampanyasını tebrik ediyorum, kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Ayrıca bu erken atıklar diye tabir ettiğimiz ve geri dönüşümüne kazandırılma anlamındaki tabiatta erimesiyle, çürümesiyle plastik ve cam gibi maddelerin geri dönüşüm ile tekrar ekonomiye kazandırılması noktasındaki çalışmalarını da kutluyorum. Çöşnük Mahallesi ve Zafer Mahallesi arasında bu işin başlatılması önemli bir anekdottur.102 mahallemizde de çevresel atıkların konulması tekrar dönüştürülür maddelerin belirli kutularda toplanması noktasında gerekli çalışmalar, Çevre Müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır. 1-7 Mayıs tarihleri arasındaki Temiz Çevrem kampanyası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ve Çevre Şehircilik il Müdürlüğümüzle birlikte organize ettiğimiz kampanyamıza hoş geldiniz diyorum. Ve bu güzel kampanyanın Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Zafer Mahallesi Muhtarı Zafer Bulgurlu ise, “Sayın Başkanıma ve bütün katılımcılara teşekkür ediyorum.10 bin seçmenli mahalle muhtarı olarak bütün yetkililere sonsuz teşekkür ediyor, mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından caddenin yıkanmasının yanı sıra sitelerin iç mekanlarına geri dönüşüm kutuları bırakıldı. Etkinlikte, temiz bir çevreye dikkat çekildi.