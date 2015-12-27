Yeni Malatya Spor’da Kulüp Başkanı Ertan Mumcu, yeni sezonla ilgili açıklamalar yaptı. Mumcu, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, kulübün 4,5 milyon TL’ye ihtiyacının olduğunu söyledi.



Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, yönetim transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Mali kongrede hedeflenen 8,5 milyon tahmini bütçeyi yakalamak isterken bu rakamı bulmak için çalışmalara başlayan Yeni Malatyaspor yönetimi, Haziran ayı içerisinde konuyla ilgili çeşitli temaslarda bulunmaya hazırlanıyor. İlk etapta Malatya Valisi Doç. Dr. Ulvi Saran ile görüşecek olan yönetim, ardından milletvekilleri ve meslek odalarının temsilcileri ile masaya oturacak.



Gelecek sezonla ilgili konulan hedefe ulaşılabilmesi adına transfer çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütüldüğüne değinen Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Ertan Mumcu, “Takım 2. yılında 6. teknik direktörü ile çalışıyor. 40-50 civarında da futbolcu sirkülasyonu oldu. Yönetimde de yer, yer değişiklikler olmuş. En başta sürekliliği sağlamak istedik. Yönetim olarak istikrar ve sürekliliğe vurgu yaptık. Şehrin beklentilerini iyi biliyoruz. Bunu Gürses hocamızla da paylaştık. Kendisi de bu noktada heyecanlı ve gayretli çalışıyor. Bu sezon için en azından ilk 5’te olacak bir takım hedefliyoruz. Hedef koymak, şehirde bir hedefimizin olduğunu söylemek ayıp veya suç olmasa gerek. Neticede hedef, herkesi bir araya getiren bir idealdir. Bu hedefe ulaşabilme açısından transfer çalışmalarımızı titiz şekilde yürütüyoruz” diye konuştu.



“Eksiklerimizi İyi Biliyoruz”



Temmuz ayının başına kadar transferi noktalamak istediklerini ifade eden Mumcu, “Gidecek ya da kalacak futbolcuların yanında eksiklerimizi iyi biliyoruz. Kaleden santrafora kadar her mevkide eksiğimiz var. Ama şunu çok net ifade etmeliyim ki, bizi hedefe götürecek arkadaşlarla yola çıkacağız. Teknik Direktörümüz Gürses Kılıç, şuanda Play-off maçlarını takip ediyor. Bunun yanında Kulüp 2. Başkanımız ve transfer komitemiz futbolcu takibini sürdürüyor. Muhtemelen birkaç hafta içerisinde transfer çalışmaları netlik kazanacak. Görüştüğümüz futbolcular var. Süreç devam ediyor. Hedefimiz Temmuz ayının başında transferi neticelendirmek. Yani kamp çalışmalarına tam kadro gitmek istiyoruz. Arzu ettiğimiz arkadaşlarla yola çıktığımızda Malatya’da bir kıvılcım olacaktır. Bütün ciddiyetimiz ve samimiyetimizle üst liglere çıkmayı arzu ediyoruz. Mevcut kadroyla ilgili ne yapacağımız yüzde 80 civarında belli. Yani kararımızı büyük oranda verdik. Kriterimiz başarı için kimlerle yola çıkacağımızdır. Bizi ilk 5’e götürecek ve bu yükü taşıyabilecek isimlerle yola çıkmak istiyoruz” şeklinde konuştu.



“Takıma Sahip Çıkılmalı”



Mumcu, mali tabloyla ilgili de açıklamalarda bulunurken, özellikle 4,5 milyon TL gibi bir rakama ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı. Takımın hedefine ulaşabilmesi için şehrin desteğine ihtiyaçlarının olduğuna değinen Mumcu, “Nasıl bir mali portreyle karşılaşacağımızı şuan için bilmiyoruz. Burası bir ilçe takımı ve ya 50-100 bin nüfuslu bir yer değil. Malatya artık Büyükşehir. Bu şehir, kendini iyi yerlere ve ideallerine taşıyan futbolcuları unutmaz. Şehrin bu yapısını kriter olarak gören futbolcular muhakkak olacaktır. Dolayısıyla uzunca bir yola çıktık. Şuanda tünelin ucunu göremiyoruz. Açıkçası tüneli bile göremiyoruz. 2011-2012 sezonunda yönetim tahmini bütçeyi 7 milyon TL olarak açıklamıştı. Bizde bu sezon için 8,5 milyon TL olarak tahmini bütçeyi kararlaştırdık. Bu çok büyük bir bütçe olmadığı gibi çok küçük bir bütçe de değil. 1 milyon 350 bin TL maliye ve SSK borcumuz var. Bu yılda bunun üzerine 700 bin TL daha eklenecek. Yani 8,5 milyon TL tahmini bütçenin 2 milyon TL’si vergi ve SSK borcuna gidecek. Malatya Belediyesi bize 2-2,5 milyon TL katkı sağlayabilir. Esenlik şirketimiz yıllardır Malatya futboluna büyük katkı sağlıyor. Büyük bir fedakarlık gösteriyorlar. Kendilerine teşekkür etmemiz gerekiyor. Bunun yanında Türkiye Futbol Federasyanu’ndan 1,5 milyon TL gibi bir katkı bekliyoruz. Yani böylece elimize 4 milyon TL gibi bir rakam geçiyor. Bu noktada 4,5 milyon TL gibi bir eksiğimiz kalıyor. Bu para Malatya şehri için büyük bir rakam değil. İnanıyorum ki, başka şehirlere el açmadan Sayın Valimizin önderliğinde bu parayı şehrimizden toplayabiliriz. Haziran ayı içerisinde geriye kalan 4,5 milyon TL’yi bulma adına çeşitli ziyaretlerimiz olacak. Sayın Valimiz ile görüşerek, bu konudaki düşüncelerini ve görüşlerini alacağız. Milletvekillerimiz ve meslek odalarımızla görüşmelerde bulunacağız. Ne ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ama şu bir gerçek ki, 4-4,5 milyon TL gibi bir rakama ihtiyacımız var. Yönetim olarak Malatya’da futbolu üst liglere taşımak için çalışıyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Çünkü Malatya bunu hak ediyor. Bu doğrultuda medya, taraftar ve şehirle bir bütün olmamız gerekiyor. Sizle biz ayrı gem içinde değiliz, hepimiz aynı geminin içindeyiz. Şehrin takıma sahip çıkması gerekiyor” dedi.





“Biz Yaptık Demedik”



Mumcu, Yeni Malatyaspor isminin Malatyaspor Futbol Kulübü olarak değiştirilmesiyle ilgili olarak olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, “Bu takımın ismi Malatya Belediyespor olarak kalabilirdi. Ama Malatyaspor’un hızlı düşüşüne hepimiz şahit olduk. Bu kaçınılmaz bir süreçti. Bu noktada çok duygusal olmamalıyız. Yeni Malatyaspor ismine gelince “yeni” ibaresi çok şık kaçmıyor. Romantizmi bir kenara bırakmamız gerekiyor. İsmin değişmesi yönünde bir talep vardı. Biz yaptık demedik. Sayıları 10 parmağı geçmeyen bazı insanlar rahatsız olmuş. Ama ben bu konuyla ilgili çok olumlu tepkiler aldım. Halende tebrikler almaya devam ediyorum. Malatyaspor Futbol Kulübü olarak yolumuza devam edeceğiz. Malatyaspor ne kadar bizimse, Yeni Malatyaspor’da o kadar bizim. Bu takımı Adıyaman ya da Sivas’tan getirmedik. Bu takım Malatya’nın” açıklamasında bulundu.





“Hacmi Yüksek Bir Yatırım”



Malatya’da yeni yapılan stadın Malatya futboluna büyük katkı sağlayacağına işaret eden Mumcu, “Yeni stat, hacmi yüksek bir yatırım oldu. Birçok ilde olmayan bir yatırım. Bu tesis, Malatya’da futbolun çıtasını da yükseltecek. Böyle bir tesisin varlığı, Malatya futbolunu da sürükleyecektir. Bu anlamda çok güzel bir yatırım oldu. Bu noktada bunu çok önemsiyoruz. Bu iyi yatırımın Malatya’da futbolun gelişmesine çanak tutacağı inancındayım. Orduzu Pınarbaşı’ndaki tesisle ilgili şuanda bir gelişme yok. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin kulübümüzü ziyaretinde tesisin durumuzu arz ettik. Bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu’ndan destek beklediğimizi de ilettik. Konuyla ilgili gelecek cevabı bekliyoruz. Bu noktada Sayın Valimizin İl Özel İdaresi ile bir görüşmesi de oldu. Bir gayret gösterilirse, tesis 3-4 ayda biter. Tahminimize göre 600-700 bin TL gibi bir rakama ihtiyaç var” ifadelerini kullandı. Mumcu, futbol okulunu kısa süre sonra çalışmalara başlayacağını da kaydederek, “Futbol okulu projemizin olduğunu daha önceden kamuoyu ile paylaşmıştık. Bunun duyurusunu gerekli yerlere yaptık. Şehrin muhtelif yerlerine bu duyurularımızı astık. Bu noktada birkaç gün içerisinde talepleri almaya başlayacağız. 10-14 yaş arasındaki çocuklarımızı, 25’er kişilik ve 5 grup halinde futbol eğitimine tabi tutacağız. Karşılığında cüzi bir ücret alacağız. Amacımız çocuklarımızın yaz dönemini en iyi şekilde geçirmesidir. Bu noktada çalışmalarımızı tamamladık. Kısa süre içinde projemiz hayata geçecek” dedi.

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