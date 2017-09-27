Ekstrem Sporları Öğreniyorlar

Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünce yürütülen, Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen “Yaşam İçin Sağlık, Sağlık İçin Spor Projesi” kapsamında, çocuklar ilk kez kaya tırmanışı yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Malatya’daki Levent Vadisi, Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünün 13-18 yaş grubu dezavantajlı çocuklar için hazırladığı “Yaşam İçin Sağlık, Sağlık İçin Spor Projesi”ne ev sahipliği yapıyor.

Proje sayesinde ekstrem sporlarla tanışan dezavantajlı çocuklardan yetenekli olanların lisanslı sporcu olarak yetişmesi amaçlanıyor.

Kampçılık, kaya tırmanışı, dalış ve doğayı tanıma gibi etaplardan oluşan ve bir yıl sürecek olan proje kapsamında, çocuklar yeteneklerini geliştirerek, lisanslı sporcu olma fırsatını yakalayacak.

Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mahir Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri çeşitli sportif etkinliklere maddi imkansızlıklar nedeniyle dezavantajlı kesimin katılamadığını söyledi.

Dezavantajlı çocukları spora yönlendirerek, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve lisanslı sporcu yetiştirmek amacıyla Yaşam İçin Sağlık, Sağlık İçin Spor Projesi’ni hazırladıklarını anlatan Karakaya, projeyi Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hayata geçirdiklerini belirtti.

– Bin 460 çocuğa eğitim verilecek

Projenin ilk etabı olan kaya tırmanış eğitimine Yeşilyurt Belediyesinin de destek verdiğini ifade eden Karakaya, “Projenin ilk etabı olan kaya tırmanışı eğitimine başladık. Bize bu desteği verdikleri için mutluyuz. Projemizin ana teması ekstrem sporlarıyla dezavantajlı çocukları buluşturmak. Projede kaya tırmanışı, dalış eğitimi ve Karadeniz kampı var. Etapları bir yıl içinde tamamlayacağız. Bu çocukların yüzde 10’unu spora kazandırırsak ne mutlu bize.” diye konuştu.

Karakaya, doğa eğitimi kapsamında bin çocuğu doğayla buluşturacaklarına dikkati çekerek, dalışta 20, kayak ve kaya tırmanışında 40’ar, doğa kampında ise 400 çocuğa eğitim vermeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Kaya tırmanışının temel eğitimle başladığını aktaran Karakaya, şunları kaydetti:

“İlk etapta bir aylık kaya tırmanışı eğitimi vereceğiz. Spora yatkın, doğayı seven, ‘Ben bu işte varım’ diyen çocukların kulüp olarak elinden tutacağız, lisanslarını çıkaracağız. Onlara bir aylık ayrı bir eğitim daha vereceğiz. Alınan lisanslarla federasyonun yarışmalarına göndereceğiz. Oluşturduğumuz uygun ortamla çocukların önünü açmış olacağız.”

– “Hem korktum hem heyecanlandım”

Öte yandan, antrenörlerin yardımıyla tırmanan çocuklar korku ve sevinci bir arada yaşadı.

Tırmanış sonrası heyecanını anlatan 13 yaşındaki Orçun Efe Fırat, “Tırmanması kolaydı ama inmesi biraz zordu. İnmede biraz zorlandım, korkmamaya çalıştım. Hocamın tarif etmesiyle aşağı indim, onlar çok yardımcı oldu. Bir daha tırmanmak isterim. Çünkü eğlenceli.” dedi.

Selim Taş ise televizyondan izlediği kaya tırmanışlarının kolay göründüğünü ancak kolay olmadığını tırmanınca anladığını ifade ederek, “O yüzden yukarıda biraz korktum. Güzel ama biraz korkunç. İlk çıktığımda hem korktum hem heyecanlandım. Sonra antrenör yardım etti, cesaret aldım, aşağı indim. Yere indikten sonra bir daha tırmanmak istedim, güzel bir histi. Tırmanmak güzel, heyecanlı ama yukarılarda biraz korkabiliriz.” şeklinde konuştu.

AA