El Nusra Davasında 8 Sanığa Ceza

Malatya’da Aralık 2015’de terör örgütü El Nusra’ya yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve yargılanan 9 sanık hakkındaki dava sonuçlandı. 8 sanığa 6 yıl 3 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verilirken, 1 sanık beraat etti.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılanan 9 sanık hakkındaki davada karar çıktı.

Mahkeme heyeti, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan tutuksuz yargılanan sanık Hakan Ö.’ye 10 yıl, sanıklar İsmail T., Yusuf A. ve Faruk Ş.’ye 8’er yıl 1’er ay 15’er gün, sanıklar Erol A. ve Murat Y.’ye 7’şer yıl 6’şar ay, Yasin Ç. ve Ferhat T.’ye 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme heyeti 1 sanık hakkında ise beraat kararı verdi.

Mahkeme, hükümler ile birlikte sanıklara yurtdışı yasağı koydu.

Aralık 2015’de Emniyet Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda yakalanarak haklarında adli süreç başlatılan sanıklar, Suriye’deki Çatışma Bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet gösteren El Nusra terör örgütü kapsamında faaliyet göstermek ve Malatya’dan Suriye’ye örgüte eleman kazandırma çalışması yapma iddiasıyla suçlanıyorlardı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com