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Malatya Haber -

Elazığ Deplasman Yasağı Kalkıyor

Elazığ Deplasman Yasağı Kalkıyor
  • 11.08.2016
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Yeni Malatyaspor ile Elazığspor arasında oynanacak olan Doğu derbisinde deplasman yasağının kalkacağı bildirildi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, deplasman yasağının kaldırılmasına karar verdiklerini açıklamasının ardından gözler Elazığspor ile Yeni Malatyaspor arasında PTT 1. Lig’de oynanacak olan karşılaşmalara çevrildi. Ezeli rakip taraftarların ebedi dostluk içerisinde Kömürhan Köprüsü üzerinde teröre karşı ortak bir duruş sergilemelerinin ardından deplasman yasağının kaldırılması gündeme gelmişti.

Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantısında ‘15 Temmuz sonrasında oluşan birlik ve beraberliğin, kardeşliğin tribünlere yansımasını sağlamak amacıyla deplasman yasaklarının kaldırılmasına’ karar verilmesinin ardından bir adımda Yeni Malatyaspor ile Elazığspor kulüplerinden geldi. İki kulüp için uygulanan deplasman yasağının yeni dönemde kaldırılacağı öğrenildi.

Kulüpler Birliği Vakfının gerçekleştirdiği toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra oluşan birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, şunları kaydetti:

“15 Temmuz sonrasında oluşan birlik ve beraberliğin, kardeşliğin tribünlere yansımasını sağlamak amacıyla deplasman yasaklarının kaldırılmasına karar verdik. Dolayısıyla bundan sonraki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor deplasmanlarında artık tribünde taraftarların yan yana maç seyretmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu birliğin ve beraberliğin 15 Temmuz demokrasi şehitlerinden sonra çok daha önem arz ettiğine ve ihtiyaç olduğuna inanıyoruz.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

kkk

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Yorumlar
  1. Metin ekir dedi ki:
    12 Ağustos 2016, 09:19

    Bence iki tarafın da taraftar götürmemesi yararına olur holiganizm tavan yapmış durumdaa

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  2. malatyasporlufk dedi ki:
    12 Ağustos 2016, 09:02

    DOĞRUsuda buydu yoksa maçların bir tadı ve zevki olmuyor

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