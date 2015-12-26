Elazığ Emniyet Müdürüne Suçlama

Hafta içerisindeki tüm iyi niyetli çabalara karşın Pazar günü oynanan Elazığspor- Malatyaspor maçında olaylar çıkması, bu olaylarda Malatyaspor taraftarlarından bazılarının yaralanması, Malatyaspor yönetiminin tepkisine yolaçtı.

Malatyaspor Yönetim Kurulu’nun maç sonrası konuya ilişkin olarak yaptığı açıklama şöyle:

20.08.2006 Tarihinde Elazığda oynanan ELAZIĞSPOR  MALATYASPOR müsabakası öncesi Kulübümüz tarafından Elazığspor Kulübü ve Elazığ Emniyet Müdürlüğüne yazılı ve şifahi olarak uyarıda bulunduk. Bu uyarılarımızdaki maksat, her yıl aynı yerde birçok taraftarımızın dışarıdan atılan taşlardan dolayı yaralanmış olmasıydı.

Maç bitmişken, üstelik Elazığspor galip gelmişken, Malatyaspor taraftarlarının başına dışarıdan, sahayı terk eden Elazığspor taraftarlarınca neden taşlar yağdırıldığını anlayabilmiş değiliz.

Yağan taşlara karşı aynı tribünde görev yapan polisler ve taraftarlarımız bu taşlardan korumak için tribünde mevcut bulunan koltukları sökerek kendilerine siper yapmışlardır. Buna rağmen birçok taraftarımızın yaralanmış, dışarıdan gelen taşlardan kaçmak için, saha içi tahliye kapısını kullanarak kendilerini saha içerisine atmışlardır. Özellikle özel güvenlik ve polis sadece kendini korumak için sahaya giren taraftarlara aşırı şiddet kullanarak birçok taraftarımızı darp etmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 13 Malatyaspor taraftarı yaralanmış; bunlardan durumu ağır olan 2 taraftarımız hastaneye kaldırılarak tedavi edilmiştir.

Ayrıca müsabakayı izlemeye gelen Malatya basın mensuplarından 2 kişi de tartaklanarak darbe almışlardır.

Devam eden bu olaylar esnasında çok üzülen ve etkilenen Malatyaspor Kulüp başkanı Sayın Haşim KARADAĞ, şeref tribününde bulunan emniyet yetkililerine, taraftarlarımıza saha içerisindeki polisler ve özel güvenlik tarafından yapılan bu kötü muameleyi kınayarak, tepkisini dile getirmiştir.

Bu olayların gelişmesinde en önemli nedenlerden biri Sayın Elazığ Emniyet Müdürünün saha dışında gerekli güvenlik önlemlerini, tüm uyarılarımıza karşın, almamış olmasıdır. Sayın Emniyet Müdürü gerekli önlemleri almamasının yanı sıra müsabakanın devre arasında başına Elazığspor şapkası takıp eline de Elazığspor bayrağı alarak tribünlere şov yapması da, Elazığspor taraftarlarını maç sonrası çıkan olaylara karşı kışkırtılmasına vesile olmuştur. Müsabaka iyi bir şekilde gitmiş, maç bitmişken kışkırtıcıların ekmeğine yağ sürülmüş, bu olaylar gelişmiştir.

Spor ve dostluğa yakışmayan bu tür olayları şiddet ve esefle kınıyor; bu tür olayların bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyoruz.

Kamuoyuna duyurulur.

Malatyaspor Yönetim Kurulu”

FOTOĞRAF: Elazığ Emniyet Müdürlüğü üst düzey görevlileri maç sırasında kalkanlı sivil polislerle sahada.