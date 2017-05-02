Elazığ Film Festivali 12-16 Mayıs’ta

Elazığ’da, 10. Uluslararası Çayda Çıra Film ve Sanat Festivali bu yıl 12-16 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Elazığ Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Serdar Kara, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, festivalin bu yıl onuncusunun düzenleneceğini söyledi.

Festivalin, Kültür ve Turizm Bakanlığı, valilik, belediye ve Elazığ Ticaret Odasının desteğiyle gerçekleştirileceğini ifade eden Kara, etkinlikte, dünya ve Türk sinemasının yeni örneklerinden ödüllü yapıtların yanı sıra belgesel, kısa ve engelliler için sesli betimlemeli film ile çocuk filmleri gösteriminin yapılacağını, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla film sonrası söyleşiler gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yeşilçam’ın unutulmayan yüzlerinin, gerek festivale katılımları sağlanarak gerekse filmleri yolu ile sinemaseverler ile buluşturulacağını bildiren Kara, bu yıl da sinema ve medya dünyasında uzun yıllar hizmet veren 10 kişiye 10 ödül verileceğini belirtti.

Kara, bu yıl festivalde onur ödüllerinin Perihan Savaş ile Engin Çağlar’a verileceğini vurgulayarak, şöyle dedi:

“Özel ödüller ise Necip Sarıcı, Yasemin Yalçın, Sadi Çilingir ve Burhan Akdağ’a takdim edilecek. Yaklaşık 60 seçkin filmin yer alacağı festivalimize Mori Kante, Arda Kural, Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Fatih Doğan, Nedim Saban, Açelya Elmas, Deniz Özerman, İlyas İlbey, Suna Selen, Nuri Alço, Sevtap Parman, Parla Şenol, Dilşad Şimşek, Selahattin Taşdöğen ve Umut Oğuz’un da aralarında bulunduğu birçok sanatçı davet edildi.”

Festival boyunca film gösterimleri, sinema kursları, atölyeler, sergiler, panel ve söyleşiler düzenleyeceklerini dile getiren Kara, “Festival ile ilin kültür ve sanat hayatını sinemayla renklendireceğiz.” dedi.

Elazığ, AA