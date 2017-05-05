Elazığ Maçındaki Silahlı Taraftar Kimmiş!

Elazığspor’un küme düşme hattında rahatladıklarını belirten Elazığspor Hukuk İşleri Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç, Denizlispor maçında silahla görüntülenen taraftarın da özel harekatçı olduğunu dile getirdi.

Elazığspor Hukuk İşleri Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç, haftalık düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Elazığspor Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda küme düşme hattında rahatladıklarını belirten Gülaç, “Bütün sezon boyunca süren psikolojik savaş futbolcuları etkiledi diye düşünüyorum. Son 9 haftada sadece bir kez yenildik. O da Evkur Yeni Malatyaspor’a karşı. İkinci yarının flaş ekibi olduğumuz ortadadır” dedi.

Silahlı taraftar özel Harekatçıdır, aktif görevdedir

Denizli’deki Denizlispor maçında belindeki silahla tribünde yer alan ve ülke gündeminde geniş yer bulan Elazığspor taraftarı hakkında da görüş beyan eden Basın Sözcüsü Gülaç, “O taraftarımız özel harekatçıdır. Polis memuru ve aktif görevdedir. Yıllarca terör bölgelerinde görev yapmış ve terör örgütlerinin hedefinde olan birisidir kendisi. Bu ülkeye hizmet eden birisi olarak gurur duyuyoruz kendisiyle. Güvenlik kaygısı taşıyan bir insanın silahını bırakacağı yer yok statlarımızda maalesef. Yaptığı işin zorluğunu anlamamız lazım. Denizli Valiliği’nin kendisi hakkında soruşturma açacağı duyumunu aldım ama umarım doğru değildir” dedi.

Elazığ, iha