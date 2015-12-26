Elazığ- Malatya Maçı TV’den Naklen
Türk Telekom Lig Ada Pazar günü Elazığ’da oynanacak olan Elazığspor- Malatyaspor maçı uydudan yayın yapan D Spor kanalında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Bir sezon boyunca ter dökecek ve süperlerin ligine girmek için kıran kırana mücadele edecek Türk Telekom Lig A maçlarını izlemek için yapılması gereken tek şey, Turksat 2A 12652 H, SR 22500, FEC 5/6 frekansından D Spora ulaşmak.
D SPORDAN İLK HAFTA 3 MAÇ
Cumartesi: 20.00 Diyarbakırspor – Karşıyaka
Pazar: 17.00 Elazığspor – Malatyaspor
Pazartesi: 20.00 Kocaelispor – Gaziantep Bld.
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