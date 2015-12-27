Elazığ Uçağı Malatya’ya İndi

Elazığ’da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Elazığ seferini yapan TK 672 sefer sayılı yolcu uçağı yoğun sis nedeniyle Malatya Erhaç Havaalanı’na indi.

Gece başlayan yoğun sisin etkili olduğu Elazığ-Bingöl, Elazığ-Tunceli, Elazığ-Malatya karayolunda araçların yavaş seyir ettiği görüldü. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Elazığ’da, iki gün yağış beklenmiyor. İlin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu, gece hava sıcaklığının ise eksi 7 dereceye kadar düştüğü bildirildi.

Hava kirliliğinin yoğun yaşandığı sabah ve akşam saatlerinde kalorifer ateşçilerini kazanların usule uygun yakılması konusunda uyaran yetkililer, denetimlerin devam ettiğini yakım tekniğine uygun olmayan ve yoğun duman çıkaran resmi kurum, mesken ve işyerleri hakkında yasal işlem yapılacağını belirtti.