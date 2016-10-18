Elazığ-YMS Maçı Bilet Fiyatları

Elazığspor Basın Sözcüsü Cengiz Gülaç, doğunun derbisi olarak bilinen Elazığspor-Malatyaspor maçı biletlerinin 4 ile 30 TL arasında belirlendiğini kaydetti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor Basın Sözcüsü Cengiz Gülaç, seyircilerin izleme oranları ve önümüzdeki hafta oynanacak Malatyaspor maçının bilet fiyatları hakkında bilgilendirmede bulundu. Elazığspor’un 3 haftadır iyi sonuçlar aldığını belirten Gülaç, “Elazığspor- Bandırma maçında 2 bin 178 bilet satıldı. Maçı izleyen seyirci sayısı da 2 bindi. Bu hafta deplasmanda Adana Demirspor’la karışılacağız. 21 Ekim Cuma günü Adana Demirspor’la oynayacağımız maça Çarşamba günü saat 13.00’da takımımız hareket edecek. İnşallah orada iyi bir skorla döneriz” dedi.

Malatya maçı biletleri satışa çıkıyor

Elazığspor’un Adandemirspor maçının ardından kendi evinde Yeni Malatyaspor’la karşılaşacağını aktaran Gülaç, “Evimizde oynayacağımız Yeni Malatyaspor biletleri yarın satışa çıkacak. Bilet fiyatlarına kale arkası 4, maraton 7, kapalı tribün 15, VIP tribün ise 30 TL olacak. Store mağazamızın da resmi açılışını Yeni Malatyaspor maçından önce aksilik olmazsa önümüzdeki Çarşamba günü yapmayı düşünüyoruz. Şuanda mağazamızda satışlar başladı” diye konuştu.

Elazığ, iha