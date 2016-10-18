Elazığ-YMS Maçı Bilet Fiyatları
Elazığspor Basın Sözcüsü Cengiz Gülaç, doğunun derbisi olarak bilinen Elazığspor-Malatyaspor maçı biletlerinin 4 ile 30 TL arasında belirlendiğini kaydetti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor Basın Sözcüsü Cengiz Gülaç, seyircilerin izleme oranları ve önümüzdeki hafta oynanacak Malatyaspor maçının bilet fiyatları hakkında bilgilendirmede bulundu. Elazığspor’un 3 haftadır iyi sonuçlar aldığını belirten Gülaç, “Elazığspor- Bandırma maçında 2 bin 178 bilet satıldı. Maçı izleyen seyirci sayısı da 2 bindi. Bu hafta deplasmanda Adana Demirspor’la karışılacağız. 21 Ekim Cuma günü Adana Demirspor’la oynayacağımız maça Çarşamba günü saat 13.00’da takımımız hareket edecek. İnşallah orada iyi bir skorla döneriz” dedi.
Malatya maçı biletleri satışa çıkıyor
Elazığspor’un Adandemirspor maçının ardından kendi evinde Yeni Malatyaspor’la karşılaşacağını aktaran Gülaç, “Evimizde oynayacağımız Yeni Malatyaspor biletleri yarın satışa çıkacak. Bilet fiyatlarına kale arkası 4, maraton 7, kapalı tribün 15, VIP tribün ise 30 TL olacak. Store mağazamızın da resmi açılışını Yeni Malatyaspor maçından önce aksilik olmazsa önümüzdeki Çarşamba günü yapmayı düşünüyoruz. Şuanda mağazamızda satışlar başladı” diye konuştu.
Elazığ, iha
malatya, Elazığ illeri bir elmanın iki yarısı gibiler tatlı bir rekabet olur ama ,düşmanlık asla olmaz spor dostluk ve kardeştir .Malatyaspor taraftarı beyefendi gibi maça gider Elazığspor taraftarıda evine misafir gelmiş gibi karşılar.bizlere yakışan budur.
Elazığ ile kavga ederiz falan ama adamlar takımı kapatmadı, biz ilk sarsıntıda takımı bırakıp Yeni Malatyaspor’u kurduk.
Bu şehre yapılan en büyük ihanetti. Bu ihaneti asla unutmayacağız. Sporculara olan borçların 10 da 1ini ödeyip adamlar o oyunculardan borcu yoktur kağıdı alıp, takımı kurtardılar. Biz o dönem bu birlikteliği ve direnci gösteremedik ve efsaneyi el birliği ile düşürdük. O dönemin ileri gelenleri ve siyasileri bu işi bu şekilde bitmesi için çok çaba harcadılar.
Elazığ belediyesi sayesinde ayakta. Belediye başkanları bu takımı kurtardı ve puan silme cezası bile gündemden düştü. Bize böyle belediye başkanı gelmiyor. Storelarını da açacakmış. Bizim belediye şirketi var. Onu kullanan yok. Aman başkanken Malatyaspor veya Yeni Malatyaspor bana kalmasın dertleri. Bir başarı olursa atkımı takarım. Shovumu yaparım. İşler kötüye giderse bana kimse ses etmez.
Elazığ yöneticisinin açıklamasında maç biletlerinde deplasman tribünü ile ilgili bilgi yok. Deplasman taraftarı ile ilgili olumsuz bir durum mu var?