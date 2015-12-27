Elazığ Yolunda Kaza..4 Yaralı
İki minibüsün çarpıştığı kazada, dört kişi yaralandı.
Malatya-Elazığ Karayolu üzerinde bulunan Çiftlik mevkiindeki kazada,sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 44 S 0734 plakalı minibüs ile 23 AE 886 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Ümmi Gülsüm Ercan (16) ve Hüseyin Aslan (57) ve ikiz kardeşler Kübra Acur ve Şafak Acur (15) yaralandı.
Yarılalar, olay yerine yönlendirilen ambulanslar ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne ve Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."