Elazığ Yolunda Kaza..4 Yaralı

İki minibüsün çarpıştığı kazada, dört kişi yaralandı.



Malatya-Elazığ Karayolu üzerinde bulunan Çiftlik mevkiindeki kazada,sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 44 S 0734 plakalı minibüs ile 23 AE 886 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Ümmi Gülsüm Ercan (16) ve Hüseyin Aslan (57) ve ikiz kardeşler Kübra Acur ve Şafak Acur (15) yaralandı.



Yarılalar, olay yerine yönlendirilen ambulanslar ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne ve Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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