Elazığ’da Kaza: 4 Ölü

Elazığ’da TIR’ın çarptığı kamyonette ölen 4 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada ana yola çıkan kamyonete çarpan TIR’ın yaklaşık 100 metre sürüklediği belirlendi.

Kaza, Elazığ Güney Çevre yolunda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametinden Malatya istikametine giden Erhan K. (40) idaresindeki 62 AD 541 plakalı TIR, ara yoldan çevre yola çıkan Mehmet Celayır (60) yönetimindeki 23 EH 438 plakalı kamyonete çarpmıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet Celayır ile birlikte Ali Celayır (62), Abdullah Doğan (57) ve Muhammet Gün (60) sıkıştıkları kamyonet içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ölenlerin çıkarmak için ilk önce olay yerine gelen sağlık ekipleri levye ile kapıları açmaya çalışmış, O sırada gelen itfaiye ekipleri, demir kesme makası ile kapıları keserek açmıştı. 4 kişinin cansız bedeni araçlardan çıkartılmasının ardından savcının olay yerinde inceleme yaptı. Daha sonra cenazeler ambulanslarla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

TIR sürücüsü Erhan K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kurtarma araçları, kaza nedeniyle birbirine yapışan 2 aracı zorla ayırdı. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemede TIR’ın, kamyoneti yaklaşık 100 metre sürüklediği ortaya çıktı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.