Elazığ’ın Seçimi ‘Trambüs’ Olmadı

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, yapılan çalışmalar neticesinde toplu taşıma aracı ile ilgili projelerinin onaylandığını ve elektrikli otobüslerin yıl içerisinde hizmete gireceğini söyledi.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, düzenlediği basın toplantısında Elektrikli otobüslerle ilgili son durum ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Elektrikli otobüs için çok uzun bir çalışma yaptıklarını dile getiren Yanılmaz, “Bununla ilgili aynı zamanda bir Ar-Ge çalışmasının olması için firmaları zorladık. Elektrikli otobüsler için yukarıdan elektrik kabloları ve otobüsün üzerinde kabloyla bağlantı kurulan bir sistem istemedik. Otobüslerimiz bataryalı olsun. İhtiyaç duyduğumuz güzergahlara o otobüsleri anında aktarabilelim. Hem bu Ar-Ge çalışması bir taraftan devam etti bir taraftan otobüslerimizin finans problemini halletmek için dünya, Avrupa Birliği ve İslam bankaları nezdinde bir çok çalışmamız oldu. Nihayetinde projeler ve teknik detaylar bitti. 18 metre uzunluğundaki körüklü otobüslerle bu elektrikli otobüs projemizi yerine getireceğimiz kanaati hazır oldu. Akabinde dünya bankasından bunun finans problemini de geçen hafta itibariyle bitirdik ve bakanlığın onayı geldi. Şubat ayı içerisinde ELBÜS otobüslerimizin ihalesine çıkacağız. Bu yıl içinde de otobüslerimizi yollarda göreceğiz” ifadelerinde bulundu.

Otobüslerin Hilalkent -Doğukent arasında rink sistemiyle çalışacağına da vurgu yapan Yanılmaz, otobüslerin iletişim fakültesine kadar gideceğini, en geç 10 dakikada bir durağa ulaşım sağlanacağını kaydetti.

Elazığ, iha