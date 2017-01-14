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Malatya Haber -

Elazığ’ın Transfer Yasağı Kalktı

Elazığ’ın Transfer Yasağı Kalktı
  • 14.01.2017
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Transfer yasağı kaldırılan Elazığspor, 6 futbolcuyu kadrosuna kattı.

YASAK KALKTI..

Kulüpten yapılan açıklamada, iki dönemdir belirli sebepler dolayısıyla transfer yapamayan kulübün, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdinde tüm dosyaları çözüme kavuşturarak transfer engelini ortadan kaldırdığı belirtildi.

Açıklamada, “Bu konuda başta Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz olmak üzere, kulüp başkanımız Sedat Karataş’a, asbaşkanımız Osman Altungök’e, ikinci başkanımız Karahan Çelik’e, emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

6 TRANSFER YAPTI..
TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, transfer tahtasının açılmasıyla önceden anlaşmaya vardığı 6 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Giresunspor’dan Youssef Yeşilmen, Almanya Bölgesel Lig takımlarından Babelsberg 03’te forma giyen Timur Bayram Özgöz, Büyükşehir Gaziantepspor’da oynayan Ahmet Sabri Fener ve Altınordu’da ter döken Mehmet Ozan Tahtaişleyen ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Elazığspor ayrıca, Çekya’nın Dukla Prag takımında forma giyen Aldin Cajic ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Fujairah takımında oynayan Nijeryalı futbolcu Lanre Kehinde ile de kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Elazığspor Kulübü açıklamasında takıma yeni katılan futbolculara başarı diledi.

AA

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Yorumlar
  1. aşağışeherli dedi ki:
    14 Ocak 2017, 15:38

    HAYIRLI OLSUN

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