Elazığ Taraftarı Destek İçin Yürüdü

Elazığspor taraftar grupları, takımlarının son günlerde yaşadığı olaylardan dolayı destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

Elazığspor Kulübü Başkanı Sedat Karataş’ın 13 Haziran Salı günü görevinden istifa etmesi ve takımın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Elazığsporlu taraftar grupları takımlarına destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Yüzlerce taraftarın katıldığı yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda başlayıp Ahmet Aytar Meydanı’nda sona erdi. Yürüyüş esnasında bazı taraftarlar meşale yakarken bazıları da maytap patlattı. Yürüyüşte taraftarlar, “Elazığ takımına sahip çık, Elazığ canım feda olsun sana” gibi sloganlar attı.

Elazığspor’un son 15 günde talihsiz gelişmeler yaşadığını belirten Elazığspor Narkoz Taraftar Grubu Başkanı Mücahit Biçer, “Biz çok iyi biliyoruz ki takımımız gibi borç yükü altında olan takımlar enkaz altına kalarak her sene küme düşmüş ve kapanmaya yüz tutmuştur. Lig tarihimizde bu olayla birçok emsal bulmak mümkündür. Elazığsporumuz belediye başkanımız Mücahit Yanılmaz ve yönetim kurulumuzu çabaları ile, teknik heyetimiz ve futbolcularımızın özverisiyle emsallere dahil olmamıştır. Bu zorlu süreçte transfer yasakları, puan silme cezaları karşılaşılmış hatta bir alt lige düşürecek yaptırımların önü kesilmiştir. Bugün burada bulunan her taraftarımız bütün siyasi partilerden ve şahıslardan bağımsız olarak 50 yıllık Elazığspor sevdasının yok olmaması için toplanmıştır” dedi.

Ahmet Aytar Meydanında son bulan yürüyüş sonrasında taraftarlar olaysız bir şekilde dağıldı.

Elazığ, iha