Elazığspor’da Yönetim Kayyumda

Elazığspor’da merakla beklenen kayyum ataması yapıldı.

Elazığspor camiasının uzun süredir beklediği Kayyum atamasının sonucu belli oldu. Elazığspor Kulübü Müdürü Ali Topal’ın 24 Temmuz Perşembe günü yaptığı başvuru neticesinde 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nce yapılan incelemelerin ardından heyet başkanlığına bugün atama yapıldı. Kayyum Heyeti Başkanlığı için Avukat Burhan Şener’in yanı sıra, eski başkan Ali Cipli, eski futbolcu Zakir Özbey ve Osman Akarsu da mahkemeye yazılı dilekçe sunmuşlardı.