‘Elbirliğiyle Çözeceğiz’

Belediye Başkanı Ahmet Çakır, meslek kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürdü.

Çakır’ın ziyaretlerine ilişkin olarak Belediye Basın Bürosu’nun yayınladığı bülten şöyle:

“Belli periyotlarla mahalle ve esnaf gezileri düzenleyen Belediye Başkanı Ahmet Çakır, sivil toplum kuruluşları ile de bir araya geliyor. Hafta sonu TSO, ESOB ve ESKKK Birliğini ziyaret eden Başkan Çakır, bu hafta da MÜSİAD, Baro, MASİAD, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Ziraat Odasını ziyaret etti.

Sivil toplum kuruluşu ziyaretlerine Belediye Başkanı Ahmet Çakırın yanı sıra bazı belediye başkan yardımcıları da katıldı.

Ziyaretlerde Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Belediyesinin yaptığı çalışmalar ile planlanan projeleri anlattı.

Ziyaretler sırasında, Malatyanın sorunlarının ortak akılla çözümleneceğini belirten Başkan Çakır, Bizler Malatyanın sorunlarını ortadan kaldırmak için her fikri dinliyoruz. Sivil toplum kuruluşları Malatyamızın dinamizmini harekete geçirecek büyük unsurlardır. Sorunları el birliğiyle çözmek için sürekli istişare halinde olacağız. Sivil Toplum kuruluşlarının görüşleri bizim için çok önemli.

Malatyayı modern bir şehir haline getirmek için yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Amacımız hizmetlerin en güzellerini Malatyaya yapmak. Bu çalışmaları yaparken sivil toplum kuruluşlarımızı yanımızda görmek bize ayrı bir heyecan ve şevk vermektedir dedi.

Baro Başkanı Selahattin Sarıoğlu, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Namık Şahin, MASİAD Başkanı İbrahim Güngör, Mimarlar Odası Başkanı Apdurrahman Yavuz, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Bedir Özten ve Ziraat Odası Başkanı Bayram Polatbaş da Belediye Başkanı Ahmet Çakırın kutsal bir görev üstlendiğini, bu görevi yerine getirirken en büyük yardımcılarının sivil toplum kuruluşları olduğunu belirterek, Belediye Başkanımız Malatyanın sorunlarını çözmek için mahalle mahalle geziyor. Sorunları yerinde görerek, vatandaşlarımızı dinliyor. Yerel yönetimlerin halkla iç içe olmaları sorunları daha kısa zamanda çözer. Çalışmalarında Belediye Başkanımızın yanında olacağız. Malatyanın yaşanılabilir bir kent haline gelmesi için bizler de üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Günü kurtaran projeler değil de insan odaklı kalıcı projeler üretiyorsunuz. Sizin samimiyetinize ve dürüstlüğünüze inanıyoruz dediler.”