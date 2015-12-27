‘Eldekileri de Kaybediyoruz!’

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Malatya Şube Başkanı Hasan Akdemir, mavi tren işlemeyen, ray otobüsü ve banliyö trenlerinin çalışmadığı tek bölgenin TCDD Malatya 5. bölge olduğunu bildirdi. Akdemir, yetkililerce yanlış bilgilendirilen AKP’li siyasilerin de bu konuda doğru açıklamalar yapmadıklarını öne sürerek, “Malatyamıza bu dönemde yeni bir şey yapılmadığı gibi elinde olanları da bir bir kaybetmektedir.”dedi.

Akdemir, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Bilindiği üzere TCDD Genel Müdürlüğünün aldığı kararla Ankara -Malatya – Ankara arasında işleyen 4 Eylül mavi treni ile Diyarbakır -Adana – Diyarbakır arasında çalışan posta trenlerini verimsiz oldukları ve yol yenilenme çalışmalarının kısa sürede tamamlanması gerekçeleriyle seferden kaldırılışının üzerinden bir ay geçti.

Sendika olarak trenlerimize sahip çıkalım başlığı altında kamuoyuna açıklamada bulunup Malatya halkını, siyasetçilerini ve bürokratlarını trenlerimizin kaldırılmasına karşı çıkmaları çağrısında bulunduk.

Ne yazık ki trenlerin seferden kaldırılmasına bir vekil dışında Malatya halkı ve vekilleriyle birlikte duyarsız kalarak, trenlerin seferlerine devamı konusunda yeterince çaba harcamamıştır.

Sendika yönetimi olarak bir duyarlılık yaratır umuduyla ayrıca İlimizdeki partilerin il başkanlıklarını da ziyaret ettik. İktidar partisi AKP il başkanlığına yaptığımız ziyarette;

TCDD Genel Müdürlüğünün trenlerin kaldırılması konusunda yaptığı açıklamadaki gerekçelerinin doğruyu yansıtmadığını ve trenlerin sanki geçici bir süre ile seferden kaldırıldığı açıklamalarıyla kamuoyunun yanıltıldığını ve Hükümet politikası haline gelen kamusal hizmet alanlarının ticarethaneye dönüştürülmesi yaklaşımının sonucu olarak trenlerin seferden kaldırıldığını belirtik.

Hükümetin demir yolları ağı olarak sadece Ankara İstanbul arasını gördüğünü, gösterdiğini, bu hat kesimi dışında kalan hatlara hiçbir yatırımın yapılmadığını, demiryolu taşımacılığının ülke ekonomisine olumlu etkilerinin göz ardı edildiğini, ülkenin petrole olan ihtiyacını azaltan, çevreci, ekilebilir tarımsal alanların korunmasına katkısını, karayollarındaki kaza oluşumlarının can ve mal kayıplarının azaltmanın ancak karayollarındaki araç sayısının azaltılması ile mümkün olacağını, bununda ancak demiryolunun taşımacılık paylarının artırılması ile mümkün olacağını, kara ulaşım araçları içerisinde güvenlikli olan ve devamlı olarak en yüksek hızla gidebilme özeliği olan kısacası karayolundan 22 kat güvenli 3.5 kat daha uzun ömürlü 7 kat daha ucuz 6 kat daha az enerji tüketen demiryolu taşımacılığının bu dönemde de kenara itildiğini belirtik. Ve gerçekçi olmayan zarar ediyor gerekçesi ile ilimize çalışan trenlerin seferde kaldırıldığını bildirdik.

Bu durumun Malatya ekonomisinde kayıplar yaratacağını, ulaşım seçeneklerinin azaltılarak önümüzdeki dönemlerde halkın daha pahalı seyahat etmek zorunda kalacağını, hükümeti bu kararında vaz geçirmeleri için girişimde bulunmalarını talep ettik.

28012010 tarihinde yerel basında yer alan vekilimiz Sayın Öznur Çalık hanımefendinin bu konu ile ilgili yaptığı girişim ve görüşmeleri anlatan açıklamasında olumlu bir sonuç alınamadığı gibi doğru olmayan bilgilerle kamuoyunun yanıltılmaya devam edildiğini gördük.

Şöyle ki:

Sayın Çalık açıklamasında yapılan işlemi savunarak 1950 li yıllardan bu yana demiryollarına yatırım yapılmadığını bu nedenle bozulan alt yapısı nedeni ile taşımacılık hızının ve yolcu taşıma sayısında verimliliğin düştüğünü ve rekabet edebilme olanağının kalmamasında bahs etmektedir.

Sayın vekilimiz açıklamasındaki bir başka nokta ise yaptığı girişimler sonucunda yol tadilat ve tamiratlarının yapılmasının ardından 4 Eylül mavi treninin klimalı konforlu vagonlarla daha modern imkânlarla yeniden sefere konulacağını belirtmiştir.

Sayın Çalık şu an bu treni seferden kaldırmayı gerektiren herhangi bir yol çalışması yapılmamaktadır. Ayrıca 4 Eylül mavi treni zaten klimalı ve konforlu vagonlarda oluşmaktaydı.4 Eylül mavi treninin ilk sefere başlamasından bu yana hızı ve seyir müddeti hiç değişmemiştir. Ankara Malatya arası seyir müddeti ilk başlangıcından bu yana yaklaşık 16 saattir. Yolcu sayısının düşüşü verilen hizmet ve yönetim anlayışının eksikliğinden kaynaklıdır.

Sayın Çalık Ulaşım bir kamusal hizmet alanıdır. Kamusal hizmetler verilirken kar zarar hesabı yapılmadan sunulmalıdır. Bugün karayolu ulaşımının milli ekonomimize oluşturduğu yük açık ve bellidir. Karlı bir hizmet alanı olmadığı da bilinen bir gerçektir. Zarar ediyor gerekçesi ile karayollarını yapmaktan vaz geçildiği bir alanın varlığında bahs edebilir mi?

Ayrıca Mavi trenin 2009 verilerine bakıldığında Bu gün halen seferden olan birçok trenden, hatta övünç kaynağı olan hızlı trenden daha verimli durumda olduğu da bir başka gerçek dır.

Sayın Çalık ilgililerde sormuş mudur acaba , TCDD Genel Müdürlüğü işletmekte olduğu hangi trende kar etmektedir diye.

Hızlı tren projesine Malatyanın dâhil edilmesi sözünün bir gerçekliği olduğuna da inanmıyoruz. Şuan planlanmış ve uygulaması yapılmakta olan Ankara- Konya, Ankara Sivas, Ankara -İstanbul arası hatlar dışında hızlı tren çalışmaları yürütülen bu hatlar dışında sayın Bakanın ve Genel Müdürün memleketi olan Sivas- Erzincan hattının bu çalışmaya dâhil edilmesinin tasarlanması söz konusudur.

Malatyaya hızlı tren hattı gündemde olmadığı gibi, Umarız bu süreç sonrasında 5.bölgeye ait taşınmaz malları da elinden alınmaz.

Malatya halkının yararlansın denilen ekspres treni haftanın 6 günü işlemektedir.Halkımızın Cumartesi günleri trenle seyahat etme hakları elinden alınmıştır. Ayrıca doluluk oranı % 100 yakın olan ekspres treninde seyahat etme şansı yoktur.

Yetkililerin sayın vekilimizi yanlış bilgilendirdikleri düşüncesindeyiz. Zira açıklamasındaki bilgilerin hiç biri doğruyu yansıtmamaktadır.

Malatyamıza bu dönemde yeni bir şey yapılmadığı gibi elinde olanları da bir bir kaybetmektedir. Bu gün itibari ile ilimizde Adana yönüne giden yolcu trenimiz yoktur. Ankara yönüne 6 gün işleyen Diyarbakır yönüne haftanın 4 günü işleyen Tatvan yönüne haftanın 2 günü işleyen yolcu trenimiz vardır. Zira bu dönemde mavi tren kalitesinde tren işlemeyen, ray otobüslerinin ve banliyö trenlerinin çalışmadığı tek bölge 5. Bölgedir. Malatyadır.

Hizmet yönünde devamlı geri planda tutulan bölgemiz halkına bir mavi trenin çok görerek seferden kaldırılmış olmasını hemşehirlerimize haksızlık olarak algılamaktayız.

Bu nedenle adı ne olursa olsun yeniden mavi trenin sefere konulması için Malatya halkını duyarlılığa, siyasilerimizden ise Ulaştırma Bakanı ve TCDD Genel Müdürlüğü üzerinde siyasi baskı oluşturup trenlerimizin en kısa sürede sefere konulmasını talep ediyoruz.”