Elektriğe Zam!



Doğalgaz fiyatlarının yükselmesinin ardından yüzde 10’a kadar bir elektrik zammı geleceği çeşitli çevrelerce dile getiriliyordu. Beklenen zam bugün açıklandı.



Elektriğe 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. EPDK’nın yaptığı zamma göre evlere verilecek elektrik fiyatında yüzde 9.26 artış olacak.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) yapılan yazılı açıklamada, Kurul’un bugünkü toplantısında elektrik perakende satış fiyatlarını oluşturan maliyetlerdeki değişimler ile Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi’nin (TETAŞ) tarife teklifinin değerlendirilerek karara bağladığı kaydedildi.



Açıklamada, bu çerçevede 1 Nisan 2012 tarihinden geçerli (yarın) olmak üzere, kWh bazında, vergi ve fonlar dahil olmak üzere nihai elektrik fiyatlarının ağırlıklı ortalama olarak yüzde 8.1 oranında arttığı kaydedildi.



EVLERE YÜZDE 9.26

Açıklamada, ”Aynı kapsamda, tek zamanlı perakende elektrik satış fiyatları, meskende yüzde 9.26 oranında bir değişimle 32.515 kuruşa, orta gerilim seviyesinde dağıtıma gömülü sanayide yüzde 8.71 oranında değişimle 26.672 kuruşa, dağıtıma gömülü ticarethanelerde yüzde 4.33 oranında bir değişimle 33.253 kuruşa yükselmiştir” denildi.

Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

