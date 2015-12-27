Elektrik Çarptı
Malatya’da 22 yaşındaki bir genç, elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesinin Kuluşağı Mahallesi’nde meydana geldi. Bahçeyi sulamada kullanılan dinamoya elektrik bağlamak için elektrik direğine çıkan 22 yaşındaki Mehmet Emin Tan adlı genç, elektrik çarpması sonucunda yere düştü.
Ağır yaralanan genç, olay yerine giden 112 acil servis ambulansı ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Tan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Soruşturma sürüyor.
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