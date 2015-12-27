Elektrik Kaçağı Öldürdü
Darendede 31 yaşındaki şahıs elektriğe kapılarak yaşamını yitirdi. Hekimhanda da 72 yaşındaki kadın inek sağarken öldü.
Darende ilçesine bağlı Hisarcık Köyünde 31 yaşındaki M.K., bahçe sulamasında kullanılan dinamonun kaçak yapması sonucu elektrik akımına kapıldı ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı Darende Devlet Hastanesinde öldü.
Hekimhan ilçesine bağlı Çulhalı köyünde de 72 yaşındaki G.Y. adlı kadın, 21.00 sıralarında ahırda inek sağdığı sırada öldü.
İki cesedin kesin ölüm nedenlerinin saptanması için otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildikleri, olaylarla ilgili soruşturmaların sürdürüldüğü bildirildi.
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