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Malatya Haber -

Elektrik Kesintileri İçin Toplandılar

Elektrik Kesintileri İçin Toplandılar
  • 23.05.2017
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Darende’de son zamanlarda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle ilçe öğretmenevinde bir toplantı yapıldı. Toplantıda elektrik kesintisi sorunu masaya yatırılarak sorunun çözülmesi noktasında yapılması gerekenler görüşüldü.

Toplantıda konuşan, Fırat EDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Selim Çetin, elektrik ile ilgili kendilerine iletilen sorunları çözmeye çalıştıklarını ifade ederek, toplantının bu anlamda verimli geçtiğini söyledi.

Darende’deki elektrik şebekelerinin eski olmasından dolayı elektrik kesintilerinin yaşandığını ve sokak aydınlatmasının yetersiz olduğunu kaydeden Çetin, şebekeyi yenilemek için çalışmalara başlayacaklarını iletti.

Darende Kaymakam Vekili Tolga Özdemir ise, “Darende’de elektrik konusunda yaşanan sorunlar muhtarlarımız tarafından anlatıldı. İnşallah bu sorunlar kısa süre içerisinde giderilecektir. Ben bu toplantının çok verimli geçtiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Darende Kaymakam Vekili Tolga Özdemir, Fırat EDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Selim Çetin, Darende Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Kazancıoğlu, Belediye Başkan Vekili Murat Doğan ve muhtarlar katıldı.

iha

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