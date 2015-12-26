Elektrik Kesintisi
Malatya’da 2 ayrı bölgede bakım, onarım ve yeni tesis çalışması nedeniyle 9 Ekim Pazar günü bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.
EİAŞ MALORSA İ.T.M. yapılacak olan bakım onarım ve tadilat çalışması nedeniyle Elemendik NATO Tesisleri, Erhaç Havaalanı, Güntaş, Alarko Hes, Belediye Asfalt Şantiyesi, Tavşantepe Taş Ocakları, Akçadağ ilçesine bağlı Pınarlıgeçit, Ziyaret Mahallesi, Karapınar, Akçadağ Öğretmen Okulu, Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene, Örnek Köy, Oluklu, Görgü, Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek, Kurucuova, Sürgü, Söğüt,Gövdeli beldeleri ve bağlı köylerde 9 Ekim Pazar günü saat 07.00 ile 18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
FEDAŞ Malatya İl Müdürlüğü’nün tesis çalışması nedeniyle Malatya merkezdeki Akpnar Mahallesi Kısmen, Akkoza Otel, Paşahan Otel, Barbaros Sokak, Şire Pazarı Kısmen, Aslantepe Caddesi 1. Sokakta kısmen 9 Ekim Pazar günü 08.00 ile 19.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.