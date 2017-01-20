You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Örnek Resim
Opel Reklam
Malatya Haber -

Elektrik Kesintisi Bezdirdi

Elektrik Kesintisi Bezdirdi
  • 20.01.2017
  • 0

Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesinde yaşanan elektrik kesintileri mahalleliyi bezdirdi.

Özalper mahallesi Sarıtaş sokakta ikamet eden mahalle sakinleri 2 yıldır mağdur olduklarını belirterek Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’tan yardım istedi. Konuyla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Celal Artan,” Mahallemizde altyapı çalışmaları 2 yıl önce tamamlandı ama bizim sokakta bir çalışma yapılmadı. Belediye sokaktaki altyapı çalışmalarını tamamlamadığı için TEDAŞ sokağımızda çalışma yapamıyor. Sokağımıza 1976 yılında kurulan direkler ile elektrik veriliyor. Bu durum da sık sık elektrik kesintilerine neden oluyor. Belediye gidiyoruz, TEDAŞ’A , TEDAŞ’A gidiyoruz belediyeye gönderiyorlar, bir türlü sonuç alamadık.Evlerimizdeki beyaz eşyalarımızdan hayır kalmadı” diyerek yetkililerden yardım istedi.

iha

Etiketler: / /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."