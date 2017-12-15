Elektrik Şebekesi Dönüştürülüyor

Fırat EDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi, Malatya’da şehir merkezine enerji veren sistemin tamamen yenilenmesi çalışmalarının sürdüğünü, ancak vatandaşların mağdur olmaması için tüm önlemlerin alındığını duyurdu.

Şirketin Kurumsal İletişim Yöneticiliği’nden şu açıklama yapıldı:

“Mevcut dağıtım şebekemizin şehir merkezini enerjilendiren, ekonomik açıdan ömrünü doldurmuş ve gerilim seviyesi olarak 30 yılı geride bırakmış olan sistemi tamamen yenilenecek; günümüz şartlarında kesintisiz ve alternatif kaynağı olan sürekliliğe hitap eden bir şekilde dizayn edilerek yeniden yapılandırılacaktır. Malatya ili, şehir merkezindeki 6,3kV dağıtım şebekemizin 34kV a dönüşümü çalışmaları kapsamında 09.12.2017 tarihinde başlayan çalışmalarımız devam etmektedir.

Ancak söz konusu çalışmalarımız sürdürülürken müşterilerimizin mağduriyetine neden olmayacak şekilde planlamalar yapılmakta; tüm önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda günlük kesintilerde aynı bölgeler enerjisiz kalmayacak, dönüşümü biten 34kV şebekemizden beslenecek, bir sonraki gün hattın devamındaki trafonun enerjisi kesilerek çalışma yapılacaktır.”

Bülten- malatyahaber.com