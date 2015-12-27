Elektrik Tüketimi Arttı.!

Malatya’da elektrik tüketim miktarının geçen yıllara göre büyük oranda artış gösterdiği bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hazırladığı istatistik çalışmaya göre, Malatya’da 2002 ile 2007 yılları arasında elektrik tüketiminin sürekli bir önceki yıla göre artış sağladığı belirtildi.

Malatya’da en çok elektrik tüketimi sanayide olurken, onu meskenler ve ticarethaneler izledi. Resmi dairelerinde ve sokak aydınlatmalarında önemli bir elektrik tüketimi bulunuyor.

Malatya’da 2002 yılında toplam elektrik tüketimi 774 bin 244 MWh (megavatsaat) iken, bu rakam 2007 yılında 1 milyon 118 bin 67 MWh olarak gerçekleşti. Resmi dairelerdeki elektrik tüketimi Malatya’da 2002 yılında 66 bin 743 MWh iken, 2007 yılında bu tüketim miktarı 98 bin 977 MWh olarak gerçekleşti. Malatya’daki sanayi işletmelerindeki elektrik tüketimi 2002 yılında 375 bin 22 MWh iken 2007 yılında önemli bir artışla 492 bin 429 MWh olarak tüketildi. Ticarethanelerdeki elektrik tüketimi 2002 yılında 49 bin 316 MWh iken, 2007 yılında 116 bin 627 MWh olarak, meskenlerdeki elektrik tüketimi 189 bin 211 MWh iken 2007 yılında 264 bin 68 MWh olarak ve Tarımsal sulamalardaki elektrik tüketim ise 2002 yılında 42 bin 77 MWh iken, 2007 yılında 62 bin MWh olarak gerçekleşti.

Malatya’daki sokak aydınlatması ise 2002 yılında 41 bin 613 MWh iken bu rakam 2007 yılında ise artarak 56 bin 478 MWh’ta çıktı.