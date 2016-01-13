Elektrikçilerden İstişare Toplantısı

Malatya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, yılın ilk istişare toplantısını düzenleyerek, üyeleri ile yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın üyelerine yönelik olarak düzenlediği istişare toplantısı Sultan Sofrası Lokantası’nda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Elektrikçiler Odası Başkanı Hüseyin Baştürk, toplantıda 2015 yılında yapılan çalışmaları değerlendireceklerini ve 2016 yılında yapacakları çalışmaları ise planlayacaklarını ifade etti.

Baştürk, “Odamızın kuruluş amacı meslektaşlarımızın mesleki faaliyetini kolaylaştırmak, teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslektaşlarım ile kurumlar arasında dayanışmayı ,dürüstlüğü ve güveni sağlamaktır. Bu toplantının sonucunda Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yapı denetim kuruluşları ve diğer kurumlarla bir araya gelerek 2015 ve 2016 yılları için bir değerlendirmede bulunacağız” dedi.

İstişare toplantısında üyeler arasında 2015 yılı değerlendirilerek, 2016 yılında odanın yapması gereken çalışmalar görüşüldü.

Yeni Malatya Gazetesi