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Elektronik Sigara da Kansere Neden Oluyor !

Elektronik Sigara da Kansere Neden Oluyor !
  • 27.12.2015
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Sigarayı bırakmak için elektronik sigara kullananlara kötü haber var. Fransa’daki bir incelemenin sonucuna göre, elektronik sigara kansere neden olabilecek maddeler içeriyor. Hatta kimi zaman klasik sigaradan daha fazla risk taşıyor.

Fransa Tüketim Ulusal Enstitüsü’nün incelemesine göre elektronik sigara da kansere neden olabilecek maddeler içeriyor. Enstitü, kısaca e-sigara olarak bilinen ürünlerin de, iddia edilenin aksine, kansere neden olabilecek maddeler içerdiğini bildirdi.

Fransa’da kullanılan on değişik elektronik sigara üzerinde yapılan incelemlerde, “Kaydadeğer oranda kanserojen maddeye rastlandığı” açıklandı. Enstitüye göre bu maddeler arasında çeşitli toksik moleküller de yer alıyor.

Dahası, bu toksik maddelerin varlığı ürün etiketlerinde belirtilmiyor. İnceleme, elektronik sigaralardaki oranının kimi zaman klasik sigaradakilerden yüksek olduğunu da ortaya çıkardı.

Dünya Sağlık Örgütü elektronik sigaranın zararları konusunda uyarıda bulunmuş, potansiyel risklerle ilgili incelemeler tamamlanmadan önce tüketicilere kullanmamaları tavsiyesinde bulunmuştu. Fransa’da yaklaşık 1 milyon kişinin düzenli olarak elektronik sigara kullandığı tahmin ediliyor.

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