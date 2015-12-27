“Elhamdülillah Gayet İyiyim”

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hastane çıkışında sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Geçirdiği gribal enfeksiyon sonrası programlarını iptal ederek, evinde istirahat ettiği bildirilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Hastaneden ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, gribal enfeksiyon nedeniyle vücudunda kırgınlık olduğunu ve sesinin de kısıldığını ifade ederek, bugünkü AK Parti Grup Toplantısı ve diğer programlarını ertelediklerini belirtti.

”Şöyle bir iki gün istirahat etmemizde fayda var, onun için istirahat edeceğiz. Hafta sonu programlarımıza aynen kaldığımız yerden devam edeceğiz” diyen Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin ”Şu an kendinizi nasıl hissediyorsunuz” sorusu üzerine, ”Elhamdülillah gayet iyiyim. Herhangi bir sıkıntımız yok” yanıtını verdi.

Başbakan Erdoğan, Siirt’te açık hava toplantılarına katıldığının hatırlatılarak, burada soğuk alıp almadığının sorulması üzerine, ”Orada o vardı, bir de geçen hafta Meclis önünde aşırı bir soğuk vardı, Ankara’da. Grup’tan sonra orada çektirdiğimiz resimlerde, zannediyorum biraz da orada oldu” diye konuştu.

Hafta sonuna kadar evinde istirahat etme niyetinde olduğunu söyleyen Erdoğan, bir gazetecinin daha önce geçirdiği ameliyatları hatırlatması ve ”Hastaneye gelişinin bununla alakası olup olmadığını” sorması üzerine, o rahatsızlığıyla alakalı bir durum olmadığını kaydetti.

Başbakan Erdoğan hastaneden kızı Sümeyye Erdoğan ve AK Parti Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ile ayrıldı.

Erdoğan’ın hastanede bulunduğu saatlerde Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ da hastaneye geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileteceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, BDP Genel Başkanı Demirtaş’ı da arayacağını belirtti.