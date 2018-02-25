Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Malatyalı Hanımlarla Buluştu

Malatyalı Hanımlarla Buluştu
  • 26.02.2018
  • 0

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, bayanların ekranlardan severek takip ettiği Elif Korkmazel’i Malatyalı bayanlarla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Elif Korkmazel’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın eşi Fatma Zehra Çakır, AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’nın eşi Sadiye Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Yardımcısı Meltem Kavuk ile kalabalık bir bayan topluluğu katıldı.

“Hünerli Eller Yarışıyor” adlı programda sohbetiyle bayanları eğlendiren Elif Korkmazel, Malatya’ya ve hamaratlıklarından söz ettiği Malatyalı bayanlara övgüler yağdırdı. Çeşitli yemek ve pasta tarifleri veren Korkmazel, daha sonra iğneye iplik takmak gibi çeşitli yarışmalar yaptı. Yarışmaların sonunda kazananlara çeşitli ödüller verildi.

Bülten

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."