“Elimde Olan Futbolcu Kadrosuna İnandım”

Bir gollerinin verilmediğini belirten EYMS Teknik Direktörü, “Golümüzü vermiş olsaydı bugün buradan istediğimiz 3 puanı almış olacaktık. ” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, milli maç arasını en iyi şekilde geçirip, sıkıntıları gidereceklerini ifade ederek, “İşimiz kolay değil. Kolay olsa zaten başkaları burada olurdu veya burada devam ederdi. Biz zoru başarmaya geldik. O yüzden bana verilen görevden asla geri adım atmadım. Milli maç arası var. Bu ara bize sıkıntılarımızı düzeltmek, kendimizi geliştirmek için süre verecek” dedi.

Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Bulut, takımın teknik patronu olarak ilk maçına çıktığını anımsattı.

Bulut, heyecanlı bir gün yaşadığını ifade ederek, “Yardımcı antrenörlükten teknik direktörlüğe geçmek farklı bir duygu” dedi.

Takımla kısa bir süre içerisinde Atiker Konyaspor karşılaşmasına hazırlandıklarını kaydeden Bulut, şunları söyledi:

“Kısa bir sürede takımın hem ofansif hem de defansif anlamda verdiği mesaj beni sevindirdi. Çünkü takımım en iyi şekilde bu mesajı verdi. Verdiğimiz bilgileri en iyi şekilde sahada yansıtmaya çalıştı. Ancak bunlar tam oturması, üzerinde çalışmamız gerekiyor. Önümüzde iki haftalık bir zamanımız var. Bu iki haftalık süreçte hem ofansif hem de defansif anlamda sıkıntılarımızı düzeltmeye çalışacağız. Daha çok dikine ve atak oynamamız lazım. Önümüzdeki süreçte bunları geliştireceğiz”

Bulut, Atiker Konyaspor karşısında topa sahip olan tarafın kendileri olduğunu belirterek, “İkili mücadelelerde yüzde 58’lik bir oran çıktı. Bu da ikinci yarıdan dolayı, ilk yarıda biraz kopukluklar oldu, istediğimiz oyunu oynayamadık. Mesafeler uzaktı. Rakibe uzaktık. Bunu ikinci yarıda daha iyi uygulayabildik. En önemlisi verilmeyen bir golümüz var. Top çıkmamış, top sahanın içerisinde ve yan hakem ne gördü bilmiyorum ama tahmin üzerine bayrak kaldırmaması lazım. Golümüzü vermiş olsaydı bugün buradan istediğimiz 3 puanı almış olacaktık. Önümüzde daha güzel ve moralli bir süreç olacaktı. Sonuçta kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin. 1 puan başlangıç için iyi. Bundan sonraki süreçte kendimizi her konuda geliştirmemiz lazım” diye konuştu.

Ligde zorlu bir sürece gireceklerini ifade eden Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben bu teklifi kabul ettiğimde, ‘burada bir şeyleri değiştirebileceğim’ düşüncesi vardı. Takıma inandım. Olan malzemeye inandım. Elimde olan futbolcu kadrosuna inandım. Bu kadroyla hem taktik hem de fiziksel olarak ileriye gidebileceğim düşüncesiyle buraya geldim. İşimiz kolay değil. Kolay olsa zaten başkaları burada olurdu veya burada devam ederdi. Biz zoru başarmaya geldik. O yüzden bana verilen görevden asla geri adım atmadım. Milli maç arası var. Bu ara bize sıkıntılarımızı düzeltmek, kendimizi geliştirmek için süre verecek. Önümüzde zorlu maçlar var. Her maç zorlu, dört haftalık süreç var. Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Başakşehir ile karşılaşacağız. Kolay maçlar olmayacak ama ona göre takımımızı hazırlayacağız. Elimizdeki kadrolar maçlara çıkıp, istediğimiz puan veya puanları almaya çalışacağız.”

Bulut, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Azubuike’nin sağlık durumuna ilişkin “Arka adalesinde ufak bir yırtık olduğunu tahmin ediyorum. Doktorla görüşmedim. Birinci mi, ikinci derece yırtık mı bilmiyorum” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi