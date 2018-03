“Elimizden Gelen Ne Varsa Yapacağız”

Kongre sonrası teşekkür ziyaretlerini sürdüren AKP İl Başkanı Kahtalı, Doğanşehir İlçesi’nde temaslarda bulundu.

AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, “Afrin’de 58 günde yapmış olduğumuz mücadelede bir tek sivilin dahil burnu kanamadan orada ki operasyonu tamamladık. Orayı kendi gerçek sahiplerine teslim ederek, orada askerimiz gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve 3 bin 700’ün üzerinde de terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Bu mücadele devam edecek” dedi.

Doğanşehir AKP İlçe Teşkilatında üyelerle bir araya gelen Kahtalı, daha sonra Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ü ziyaret etti.

Kahtalı, Doğanşehir İlçesi’nde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek, uzun süre sohbet etti. Kahtalı, ziyarette yaptığı konuşmada, “Türkiye hem içerdeki hem de dışarıdaki hainlerle mücadelesini sürdürecek hem de Allah nasip ederse ekonomimizin büyümesi için gayret içerisinde olacak. Bu gün baktığımızda iki yıl öncesinde 2016 yılında bir 15 Temmuz olayı yaşamıştık. 15 Temmuz’un ülkemize vermiş olduğu zararları tüm vatandaşlarımızla, 81 milyon kardeşimizle telafi etmek için halen gayret ediyoruz. Yine 30 seneden fazladır devam eden PKK denilen bir yapı var onunla mücadelemizi sürdürüyoruz. Şimdi ise YPG’si DEAŞ’ı ve benzeri terör örgütleriyle hem içerde hem de sınırımızda askerimiz ve emniyet güçlerimizle orada mücadele ediyoruz. İnşallah bu mücadelemizin sonunda da Allah nasip ederse ülkemizi tam anlamıyla terörden arındırılmış ve bir tane dahi terörist kalmayana kadar mücadele edeceğimizi de herkes en iyi şekilde görüyor. Hem içerdekiler hem de dışarıdakiler Avrupa’sı Amerika’sı dahil olmak üzere yapmış olduğumuz bu çalışmaları görüyor. Afrin’de 58 günde yapmış olduğumuz mücadelede bir tek sivilin dahil burnu kanamadan orada ki operasyonu tamamladık. Orayı kendi gerçek sahiplerine teslim ederek, orada askerimiz gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve 3 bin 700’ün üzerinde de terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Bu mücadele devam edecek. Sınırlarımızın uzunluğunu biliyoruz bin kilometrenin üzerinde sınırı olan bir ülkeyiz. Bu sınırlarımızı da en iyi şekilde koruyabilmek için, dışarıdan gelebilecek her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

Teşkilatların iyi bir uyum içerisinde çalıştığını ifade eden Kahtalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“3 yıllık bir görev süremiz vardı 2015’in Ocağında göreve gelmiştik. 3 yılımızı dolduktan sonra Cumhurbaşkanımızın taktir ve onurlarıyla bu görevi sürdürüyoruz. Doğanşehir teşkilatımızda yer alan sandık başkanlarımız, ilçe yönetiminde ki arkadaşlarımız, kadın kolları ve gençlik kollarımız, meclis üyelerimiz ve ana kadememiz olarak kıymetli başkanımızda Murat kardeşimizde burada bu görevi en iyi şekilde sürdürüyor. Burada teşkilat ve belediyemiz olarak bizde uyum içinde çalışarak iyi bir sinerji iyi bir enerji oluşturmamız gerekiyor. Bunu da buradaki vatandaşımıza yansıtmamız gerekiyor. Burada Vahap Küçük başkanımın emeklerini azımsanmayacak kadar büyük olduğunu herkes biliyor. Gerek kendi imkanları doğrultusunda gerekse belediyemiz doğrultusunda gerekli tüm imkanları Doğanşehir’imize seferber etmiş durumda. Büyükşehirle çok iyi bir uyum içerisinde çalışıyor ve şu anda Türkiye’de geçen Salı günü Ankara’da yapmış olduğumuz toplantıya katıldık . 101 ilçeye doğalgaz verilmesi programıydı. Doğanşehir’imiz ve Akçadağ’ımız da bu kapsamda Doğalgaza kavuşmuş oldu. Bundan sonra da daha kırsala , ara sokaklara Başkanımın da gayretiyle bunları götüreceğiz. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımızın da güzel hizmetleri var alt yapıyı tamamladık. Nasip olursa yine Vahap Küçük başkanımla birlikte büyükşehirimiz üst yapıda da gerekli hizmetleri Doğanşehir’e kavuşturacaklar. Yalnız bunlarla sınırlı değil bizim hizmetlerimiz. Sağlık , ulaşım , eğitim alanına da baktığımızda da her türlü devlet imkanlarını burada Doğanşehir de görüyoruz. Biz başkanlarımıza burada düşen burada yapmış oldukları hizmetleri kapı kapı gezerek vatandaşlarımıza arkadaşlarımıza bu hizmeti bu davayı anlatmak . Bu da teşkilat olarak bize düşüyor. Biz kendi belediyemize önce biz sahip çıkacağız . Burada oy oranına baktığımızda her seçimde 7 Haziran’da 42 almışız. 1 Kasım’da 45 almışız. 16 Nisan’da 50’nin üzerinde oy alarak her seferinde oylarımızı arttırmışız. İnşallah bu seçimde de 2018’de hem ile belediyemiz hem büyükşehir belediyemizin yapacağı üst yapı çalışmalarıyla Allah nasip ederse burada ki diğer hükümetin yapması gereken işleri de hızlandırarak Doğanşehir’imize daha iyi hizmetleri getirmiş olacağız.”

Kahtalı, Ak belediyeciliğin önemli hizmetler yaptığını belirterek, “Malatya’nın 13 içesi var ikisi merkeze bağlı geriye kalan on bir ilçesi de kırsal da olan, bunların içinde de en fazla yoğunluğu bulan Doğanşehir ilçemiz . Bu anlamda bu son 4 yıldır belediye dönemizde çok büyük kazanımlarımız oldu. Buradaki Doğanşehirli hemşerilerimize istihdam konusunda olsun gerekse de eğitim sağlık anlamında olsun büyük yatırımlar yapıldı. Biz tabi ülke olarak da önemli bir süreçten geçiyoruz. Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu hedefler doğrultusunda hem hükümet anlamında hem bir yerel belediyecilik anlamında elimizden gelen ne varsa yapacağız” diye konuştu.

Bülten- malatyahaber.com