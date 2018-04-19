Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Beşiktaş deplasmanından puan koparmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Ravcı, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında 22 Nisan Pazar günü deplasmandaki Beşiktaş maçından puan veya puanlarla dönmek istediklerini ifade etti.

Ravcı, ligin 29.haftasında sahalarında Aytemiz Alanyaspor ile oynadıkları karşılaşmada 3 puanı son dakika golüyle kaçırdıklarını belirterek, “Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldık. 3 puanı son dakikada yediğimiz golle kaçırdık. Bu maç bizim için geride kaldı. O maçı unutup, önümüze bakıyoruz” diye konuştu.

Ligin 30.haftasında İstanbul’da Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüklerini dile getiren Ravcı, “Takım olarak tamamıyla Beşiktaş maçına odaklandık. Beşiktaş güçlü bir takım. Beşiktaş deplasmanından puan koparmak için elimizden geleni yapacağız. Beşiktaş şampiyonluğa oynayan bir takım. Bizde deplasmanda güzel sonuçlar alan bir takımız. Maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz, futbolcularımız da ellerinden geleni yapacak. Sonuç ne olursa olsun centilmence bir maç olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni Malatya Gazetesi