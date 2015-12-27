Spor Toto 3. Lig 1. Grup takımlarından Malatyaspor, Belediye Bingölspor ile Perşembe günü İnönü Stadı’nda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik sorumlu Ercüment Kurt yönetiminde Perşembe günü Malatya İnönü Stadı’nda oynanacak olan Belediye Bingölspor maçının son çalışmasını yapan Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Uğur antrenmana katılmadı. Öte yandan hafif sakatlığı bulunan Hakan Koç, takımla birlikte çalışırken, genç oyuncunun Belediye Bingölspor karşısında oynayıp oynayamayacağının maç saatinde belli olacağı kaydedildi.

Öte yandan teknik sorumlu Ercüment Kurt, takımdaki son durum hakkında bilgiler verdi. Kurt, Belediye Bingölspor’un ligin iyi takımlarından olduğunu ifade ederek, “Belediye Bingölspor ikinci yarının en çok puan toplayan takımı. Devre arası çok iyi transferler yaptılar. Geçtiğimiz sezon Malatya Belediyespor’u şampiyonluğa taşıyan oyunculardan önemli isimleri kadrolarına kattılar. Play off hedefleri de var. Galibiyet için oynayacaklarını biliyoruz. Ancak bizde kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıtabilirsek, mağlup olmayacağımıza inanıyorum. Bingöl takımına saygı duyuyoruz, ligin iyi takımlarından ama korkmuyoruz. Elimizden geleni yapacağız” dedi.

Takımın iyi mücadele ettiğini de belirten Kurt, “Ünyespor karşısında defans ve ofans olarak iyi şeyler yaptık ama bunu skora yansıtamadık. Belediye Bingölspor karşısında da ofansta daha iyi şeyler yaparak, bunu skora yansıtmaya çalışacağız. Takımda iyi bir hava var. Talat Akça kart cezalısı oynayamayacak. Uğur’un bir sakatlığı var ve forma giyemeyecek. Onun dışında bir eksiğimiz yok” diye konuştu.