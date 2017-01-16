“Elimizden Geleni Yapıyoruz”

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor’un Teknik Sorumlusu Murat Kurt, genç bir ekip olduklarını ve ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sahaya yansıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Adıyaman 1954 Spor karşısında iyi mücadele etmelerine karşın penaltıdan yedikleri golle, karşılaşmayı 1-0 kaybettiklerini anımsatan Kurt, bundan sonraki süreçte önlerindeki maçlara bakacaklarını ifade etti.

Kurt, Adıyaman 1954 Spor karşısında futbolcuların ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyduklarını belirterek, “1-0 mağlup olduk. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlarımın ayaklarına sağlık, iyi mücadele ediyorlar. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi.

Ellerinden geldiğince her maça iyi mücadele etmek için çıktıklarını kaydeden Kurt, şunları söyledi: “Genç bir takımız. İyi mücadele ediyoruz. Sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Takım olarak elimizden gelen en iyi mücadeleyi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bundan sonrada bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah istediğimiz sonuçları da alacağız.”

Kurt, sezon başından beri gol yollarında sıkıntılar çektiklerini ifade ederek, “O bölge için çalışmalar yapıp, gayret gösteriyoruz ama kadro derinliğimiz o kadar iyi olmadığı için çokta ileri gittiğimizi söyleyemeyiz. Ama elimizden geldiğince çalışmalarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi