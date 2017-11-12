“Eline Makine Alan Fotoğrafçı!”

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Malatyalı emektar fotoğrafçı Sedat Akkuş, korsan fotoğraçılardan dertli. Akkuş, “Eline makine alan fotoğrafçıyım diyor. Fotoğraflarda sanat yok, duruş yok, komposizyon yok” dedi.

Malatya’dan yaklaşık 15 yıl önce Kahramanmaraş’a gelen ve 11 yaşında fotoğrafçılık mesleğine başlayan 61 yaşındaki Sedat Akkuş, karanlık odalardan dış çekimlere kadar birçok ortamda çalıştığını, işi öğrenmek için zor bir süreçten geçtiğini ve öğrenmek için aşkla çalıştığını söyledi.

Akkuş, ustalarının kendisine makineye dahi dokundurtmadığını, yılmadan ve bıkmadan işe sımsıkı sarıldığını belirtti.

Geçmişte merhum Turgut Özal ile bir çok vali, emniyet müdür, milletvekili ve belediye başkanlarının fotoğraflarını çektiğini anlatan Akkuş, korsan fotoğrafçılardan yakındı. Akkuş, “Eline bir makine alan fotoğrafçıyım diyor. Böyle korsan fotoğrafçılar var, bunları önlemek lazım. Vergi levhası yok gerekli evrakları yok fotoğrafçılık yapıyor. Mesela adam bekçi, ya da belediyede çalışıyor adam makine almış gelmiş dış çekim yapıyor. Fotoğrafçılık nerede kaldı, sanat yok, duruş yok, komposizyon yok fotoğraflarda” diye konuştu.

Kahramanmaraş, iha