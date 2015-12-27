Atatürk Caddesinde yürümekte olan yaşlı kadının önüne çıkan, elini öptükten sonra uydurduğu hikaye ile kadını dolandıran şahıs aranıyor.

Saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili olarak 65 yaşındaki M.B. adlı kadının ifadesini alan polisin raporunda olay şöyle anlatıldı:

..Müşteki ifadesinde, yukarıda adresini verdiğimiz cadde üzerinde yürüdüğü esnada yanına tanımadığı bir şahsın geldiğini ve elini öpmeye çalıştığını, şahsa kendini tanımadığını söylediğini, şahsın kendisine abla, halam vefat etti, hacca gidecekti, sana para versem onun hayrına fakirlere dağıtır mısın? dediğini, kendisinin kabul ettiğini, şüpheli şahsın yanına bir erkek şahsın daha geldiğini ve kendisine 3.000,00 TL para verdiklerini ancak kendisine de değerli bir şey ver hocaya okutmamız gerekiyor dediklerini, kendisi de şahıslara güvendiği için parmağındaki yüzüğü ve kolundaki 40 gr. ağırlığındaki altın bileziği verdiğini, genç olan şahsın altınları alarak bir binaya çıktığını, diğer sahsın yanında durduğunu, bir ara şahsın elindeki parayı alarak ortadan kaybolduğunu ve dolandırıldığını anladığını, her iki şahıstan da şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

Bu arada polise başvuran 72 yaşındaki S.H. adlı şahıs da, polise başvurarak, Görgü köyünde tanımadığı bordo renkli bir araca bindiğini ve araç içerisinde iki şahsın bulunduğunu, şahıslar ile Yakınca Beldesi İpaş kavşağına kadar geldiğini, araçtan ineceği esnada araç içerisindeki şahısların kendisine yeni çıkan Euro diye bir para göstererek bunu bozmasını istediklerini, bu parayı 700 TL karşılığında bozduğunu, fakat daha sonra paranın değersiz olduğunu anladığını, kendisini dolandıran şahıs veya şahıslardan şikayetçi olduğunu bildirdi.