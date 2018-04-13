Eller Yağmur Duası İçin Açıldı

Yaşanan kuraklık nedeniyle Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan organizasyon ile Cuma Namazı öncesi Eskimalatya’da yağmur duası yapıldı.

Yağmur duası Eskimalatya Futbol Sahasında gerçekleştirildi. Yağmur duasına Vali Ali Kaban, AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Müftüsü Ümit Çimen, STK temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Din Görevlisi Tevrat Aslan tarafından yapılan Yağmur Duasının ardından İl Müftüsü Ümit Çimen vaaz verdi.

İl Müftüsü Ümit Çimen vaazında; “O sizin suyunuzu Allah çekip alıverse, size kim akan su getirir”, buyuruyor. Evet, muhtaç olan biziz, her şey O’na ait. Ama unutmayın aziz kardeşlerim, biz Allah’ı unutmasak, Allah bizi unutmaz. Allah’ı unutmamak, O’nun emirlerine uymaktır, O’nun haram ve helallerine riayet etmektir. ‘Eğer şükrederseniz, Allah’ı hakkıyla hatırlarsanız, unutmazsanız, O’nun emirlerini yerine getirirseniz, O’na gereği gibi şükrederseniz, verdiği nimetleri arttırırım.’ buyuruyor Allah. ‘Ziyadeleştiririm, Neye muhtaçsanız onu veririm.’ buyuruyor. ‘Ama nankörlük ederseniz, mülkün sahibini unutursanız, gazabım şiddetlidir.’ buyuruyor. Allah bizi unutmayanlardan eylesin. Gereği gibi şükredenlerden eylesin, İnşallah.” ifadelerini kaydetti.

Cuma Namazı sonrasında ise kurban kesildi. Kurban kesiminin ardından yağmur duasına katılan vatandaşlara Battalgazi Belediyesi tarafından Hasan Basri Türbesi alanında öğle yemeği ikram edildi.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com